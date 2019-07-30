Новости

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с топором на офис брокеров 20:42
В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты 20:39
В Белом море яхта подала сигнал бедствия из-за шторма 20:29
Минтранс заявил об отсутствии проблем с багажом в "Шереметьево" 20:27
Петербургские поликлиники досрочно переведут на формат "бережливых" 20:19
Ипотека подешевела 20:18
Глава Минтранса прокомментировал идею платных курилок в аэропортах 19:47
В Петербурге мужчину арестовали за демонстрацию татуировок 19:47
В Пушкине восстановят последний деревянный храм Российской империи 19:46
МЧС заявило об угрозе распространения огня с горящих в Самаре домов 19:42
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря 19:34
Обновленный пикап Foton Tunland готов приехать в Россию 19:31
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе 19:21
Вологодскую студентку, спасшую детей, попросили наградить посмертно 19:16
В Сочи два человека пострадали при столкновении четырех машин 19:15
В Швейцарии обнаружено тайное захоронение принцессы кельтов 19:10
Вологодская область приняла вторую сельскую Лимпиаду 19:08
На Кубани СК возбудил дело по факту навала танкера на причал 19:02
Посольство РФ в Киеве не получало уведомление об аресте танкера 19:01
Найдена 2777-летняя усыпальница правителей Урарту 18:50
В России начали тестировать беспилотную "ГАЗель" 18:48
В посольстве РФ ответили на отказ Голландии приобщить новые данные по MH17 18:37
Джонсон отказывается от контактов без уступок со стороны Еврокомиссии 18:36
В Самаре загорелись частные дома на площади 1,8 тысячи кв метров 18:30
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 20:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с топором на офис брокеров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в нападение на офис финансовой организации. Клиент ворвался в помещение с топором и напал на двоих сотрудников, сейчас они госпитализированы.

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Ленобласти возбудили дело по факту гибели пяти человек в ДТП

Как сообщает Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причиной нападения стало то, что клиенту не понравилось, как ему оказали финансовые услуги.

Ударив сотрудников фирмы, мужчина сбежал. Полиция задержала предполагаемого нападавшего в течение нескольких часов.

Сейчас мужчина доставлен в отделение. В полиции говорят, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
В посольстве РФ ответили на отказ Голландии приобщить новые данные по MH17
Росстат заявил о росте среднего размера пенсий
В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье