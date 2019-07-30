В Петербурге задержали мужчину, напавшего с топором на офис брокеров

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в нападение на офис финансовой организации. Клиент ворвался в помещение с топором и напал на двоих сотрудников, сейчас они госпитализированы.

Как сообщает Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причиной нападения стало то, что клиенту не понравилось, как ему оказали финансовые услуги.

Ударив сотрудников фирмы, мужчина сбежал. Полиция задержала предполагаемого нападавшего в течение нескольких часов.

Сейчас мужчина доставлен в отделение. В полиции говорят, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.