В Петрозаводске поставили памятник комару-гиганту

В Петрозаводске появился новый арт-объект - памятник комару-гиганту. Это комбинация насекомого и трактора. Его поставили на первой производственной площадке бывшего Онежского тракторного завода.

Выбор и насекомого, и трактора не случаен. Для лесной и многоозерной Крелии комар - это естественное явление. А трактор десятилетиями производило одно из ведущих предприятий республики. Этот завод основал еще Петр I. Но потом первая площадка закрылась и на ее месте строят новый жилой комплекс.

Рядом с ним и с оставшимся историческим зданием бывшего завода и поставили арт-объект. Его автор - известный художник Владимир Зорин. На открытии своего арт-объекта он сказал, что проект может претендовать на место в книге рекордов Гиннесса. Кстати, к нему уже активно идут туристы по комариной тропе.

- Карелия - это удивительный регион, и у нас тоже должно быть что-то свое. Вот комар и трактор - это вот как раз все наше, - отметил Владимир Зорин.