В СЗФО "поумнеют" дома, возводимые с использованием бюджетных средств

При строительстве и ремонте домов с использованием бюджетных средств необходимо уделять больше внимания технологиям повышения энергетической эффективности. К такому выводу пришли специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ, анализируя результаты прошедших мероприятий по капремонту и ликвидации "аварийки".

Раньше на территории страны действовала федеральная программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Она была рассчитана на 2014-2017 годы, но фактически из-за отстающих регионов завершилась в 2018-м.

В текущем году борьба с опасными квадратными метрами продолжилась в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". До 2024 года включительно регионам предстоит расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2017-го. В рамках первого этапа в текущем году и следующем новоселье должны справить 64 тысячи человек, проживающие в 26 тысячах квартир. То есть предстоит возвести сотни тысяч "квадратов" нового жилья.

Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил прописать целевые показатели ввода энергоэффективного жилья при строительстве многоквартирных домов с участием средств федерального бюджета. Это новшество, если оно обретет законодательную силу, коснется многих российских регионов, в том числе Псковской области.

С 2010 года в стране благодаря программе расселения "аварийки" появились 154 энергоэффективных многоквартирных дома. На Псковщине же, по информации госкорпорации, было построено только одно такое здание.

Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, с этого года регионы могут получить федеральные деньги на энергоэффективные проекты. Фонд ЖКХ компенсирует до 80 процентов стоимости "умного" капремонта, если доля собственников составляет не менее 20 процентов.

В СЗФО активнее всего этой мерой поддержки пользуется Калининградская область, которая подала в этом году две заявки. Обе госкорпорация одобрила.

В первом случае федеральный бюджет выделит региону 1,1 миллиона рублей на энергоэффективный капремонт трех домов в Калининграде и Гусеве. Общая стоимость работ составит 1,6 миллиона рублей.

В рамках второй заявки область получит от Фонда ЖКХ 21,9 миллиона рублей на обновление десяти домов. Речь идет, в частности, об установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, повышении теплозащиты наружных стен. Общая стоимость капитального ремонта оценивается в 144,3 миллиона рублей.

Текущая программа стала продолжением пилотного проекта, действовавшего в нашей стране в 2017 году.

Тогда регионы с помощью господдержки провели энергоэффективный капремонт 35 домов, 11 из них располагаются в Калининградской области. В среднем платежи жильцов за тепловую и электрическую энергию снизились на 22 процента.

К примеру, в доме N 24-26 по улице Каменной в Калининграде в 2017 году установили узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии. Инвестиции в мероприятия составили около полумиллиона рублей. Благодаря "умному" оборудованию в среднем за год экономия тепла в здании достигла уровня 23 процентов. За полтора года владельцы квартир заплатили за теплоснабжение на 200 тысяч рублей меньше, чем в сопоставимые периоды до проведения энергоэффективного капремонта.

- Мы очень рады, что с этого года механизмы предоставления финансовой поддержки возобновлены, - отмечает гендиректор калининградского Фонда капитального ремонта Оксана Астахова. - Успешный опыт реализации пилотного проекта в 2017 году показал, что проведение энергоэффективного капремонта необходимо и к тому же очень выгодно. Тем более что с этого года упрощен механизм и улучшены условия получения финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ. Мы рассчитываем, что количество многоквартирных домов, жильцы которых захотят выполнить энергоэффективный ремонт, будет только расти.

Кстати, сейчас общий лимит средств госкорпорации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах РФ составляет 853,1 миллиона рублей.

Эти деньги фонд может направить не только на энергоэффективные работы, но и на капремонты, на которые собственники помещений привлекают кредиты.

Прямая речь

Сергей Степашин,председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

- Позиция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Фонда ЖКХ по данному вопросу следующая: в тех проектах, где используются средства федерального бюджета, необходимо применять энергоэффективные технологии. Мы примерно 300 миллиардов рублей в год теряем на неэнергоэффективном жилищно-коммунальном хозяйстве страны. В то время как энергоэффективный дом дает возможность не только экономить ресурсы, но и на 40-50 процентов сокращать квартплату для наших граждан.