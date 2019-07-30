Вологодская область приняла вторую сельскую Лимпиаду

В деревне Липки Верховажского района Вологодской области прошла вторая сельская Лимпиада. Сотни умельцев со всех районов области косили траву на скорость, кололи дрова и копали огороды.

Формат Лимпиады — неофициального дружеского соревнования для сельчан придумал писатель Анатолий Ехалов. Как он сам говорит, все дисциплины перед появлением в сетке соревнований были протестированы им лично.

Ехалов не в первый раз придумывает праздники для вологжан, так, в прошлые годы он проводил фестиваль топора, банную ассамблею, шоу драндулетов. Идея праздника в деревне Липки появилась весной 2018 года, когда писателя пригласили в этот населенный пункт на встречу с читателями. Одной из главных тем обсуждения тогда стала только что прошедшая Олимпиада в Корее.

Сельчане среди прочего посетовали, что не против были бы посмотреть на масштабное спортивное соревнование, да только ехать далеко и билеты влетят в копеечку.

И тогда Ехалов предложил взять ситуацию в свои руки и организовать собственную деревенскую Лимпиаду по самым основным дисциплинам. Со спортивным инвентарем вопрос решился просто: вилы, грабли и топоры есть у всех.

Фото: Юлия Полищук/РГ

Первая Лимпиада показала: интерес к празднику есть у всех, как у жителей окрестных деревень, так и у туристов. Поэтому мероприятие решено было сделать ежегодным.

Лимпиада-2019 длилась весь день. Пока одни воевали с сорняками на время, другие играли на народных инструментах, пели песни и водили хороводы. В этом, как говорит сам Ехалов, и весь смысл Лимпиады, здесь не было четкого разделения между участниками и зрителями, в празднике были задействованы жители Липок и все, кто приехал на праздник.

- Отчего-то бытует мнение, что работа на селе — это тяжелый и совсем не веселый труд. На самом деле, это не так, многие работают на земле с радостью, с задором. И наша Лимпиада это доказала, - говорит Ехалов