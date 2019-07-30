Как "борщевой набор" остановил рост цен на юге России

Годовая инфляция на юге России в июне замедлилась на 0,4 процента. Самый большой вклад в этот процесс внесли овощи нового урожая. Их количество замедлило рост цен на плодоовощную продукцию. Как сообщает Южное главное управление Банка России, из-за теплой весны овощи быстрее созрели и раньше поступили на прилавки. Рынок был насыщен, и скачка цен не произошло. Особенно подешевел так называемый борщевой набор: капуста - на 6,2 процента, морковь - на 5,2 процента, свекла - на 4,3.

Снизилась и продолжает падать стоимость яблок, так как значительно увеличились поставки с Северного Кавказа. Из-за насыщения рынка фуражным зерном замедлился рост цен на говядину, свинину, баранину и птицу. Эти же факторы повлияли на динамику стоимости яиц, муки и хлеба. В итоге рост цен на них замедлился на 2,1, 0,8 и 0,2 процента соответственно.

По данным Росстата, удешевление плодоовощной продукции отмечалось в 78 субъектах России, самое заметное - в Карачаево-Черкесии - на 15 процентов, Калининградской области - на 11, Брянской и Тверской - на 9,6. Важно отметить, что ранний урожай овощей - сезонная причина замедления инфляции.

"В ближайшие месяцы на цены ряда продуктов питания также будут оказывать влияние перспективы урожая зерновых. ЮФО является крупнейшим производителем зерна в России. Уборка урожая здесь приближается к завершению. Зернопроизводители юга сообщают о достаточно благоприятной ситуации и ожидают роста как объема, так и качества урожая", - говорится в обзоре Банка России.

По мнению руководителя консалтинговой фирмы "Финансовый ЗОЖ" Оксаны Улановой, на показатели инфляции оказывает давление состояние кредитного портфеля сельхозпроизводителей.

- В ЮФО много сельскохозяйственных компаний, находящихся на грани банкротства, которые имеют запредельную долговую нагрузку и не могут своевременно получить дотации из бюджета для компенсации ставки. В результате хозяйства стремятся как можно быстрее реализовать свою продукцию, и цены держатся на невысоком уровне, - считает Оксана Уланова.

Однако в перспективе подобная политика чревата ослаблением конкуренции среди сельхозпроизводителей, что в итоге может привести к росту цен на зерно, овощи и фрукты. В то же время отмечался рост цен практически на все виды круп. Наиболее увеличилась стоимость овсяной и перловой крупы - на 1,5 процента, рис шлифованный подорожал на 1,4 процента. Среди остальных видов продовольственных товаров на 0,6 - 1 процент подорожала живая и охлажденная рыба, соленая сельдь, мясные и овощные консервы для детского питания, йогурт, глазированные творожные сырки, мороженое, шоколад, какао и безалкогольные напитки.

Кроме того, сдержанный спрос на непродовольственные товары привел к тому, что в июне уменьшился рост цен на легковые автомобили, строительные материалы и бытовую технику. Снижалась также стоимость телевизоров и смартфонов.

Зато в сезон отпусков на юге России незначительно выросли цены в сфере услуг, где инфляция подросла на 0,1 процента. Перераспределение спроса в сторону отечественных курортов и укрепление рубля замедлило рост цен на отдых за рубежом.

По мнению банкиров, сельскохозяйственный фактор по-прежнему будет способствовать стабилизации инфляционных процессов. По данным Центробанка РФ, годовая инфляция в стране в 2019 году составит 4,2 - 4,7 процента и в дальнейшем будет находиться около 4 процентов.

Прямая речь

Максим Орешкин, министр экономического развития России:

- Уже в мае инфляция замедлялась, это связано с хорошим урожаем плодоовощной продукции. В самом начале июня эта тенденция продолжилась, и цены на продукты питания и далее будут снижаться. От продовольственного сегмента во многом зависит, будет дефляция (снижение общего уровня цен на товары и услуги) или нет. Учитывая ограниченность индексации тарифов (защита производителей от инфляции путем привязки к индексу потребительских цен) с 1 июля, она будет меньше, чем 1 июля прошлого года. Все вместе может сыграть в пользу замедления инфляции в этом году.