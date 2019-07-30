Выйти на безразмерный китайский рынок - мечта любого производителя. Торговое взаимодействие России и КНР далеко не исчерпало своего потенциала. И как свидетельство интереса азиатской стороны - бизнес-тур китайской делегации по ряду регионов РФ. В частности, гости посетили Волгоград.

- Я впервые побывал в Советском Союзе в 1988 году. Все эти годы я занимаюсь бизнесом с Россией, - говорит председатель совета директоров торговой компании из КНР Юй Вэй. - Раньше мы занимались энергетикой, первыми организовав поставки электричества из России в Китай. После этого я обнаружил и перспективы поставок пищевой продукции. В РФ хорошая земля, чего не хватает у нас. Однако китайский рынок должен привыкнуть к российским продуктам питания. Нужно пройти процесс притирки. В течение трех-пяти лет мы можем повысить позиции товаров из России на рынке импортной еды до пяти-восьми процентов. Сейчас доля присутствия - менее одного процента.

У жителей народной республики российская продукция пользуется репутацией экологически чистой. Это конкурентное преимущество наших товаров. Но информации о российской пище на востоке мало. Хотя в северной части Китая, граничащей с сибирскими регионами, представление о наших продуктах есть. При продвижении дальше на юг все совсем глухо. Собственно, и в составе делегации большинство коммерсантов представляли северные провинции. Но центр и юг Китая - это ресурс для развития.

Если говорить конкретно, то самыми перспективными являются три статьи продовольственного экспорта: мясо, зерно и кондитерские изделия. При этом все специалисты отмечают большую разницу в потребительских привычках населения двух стран. Однако наши сладости китайцы очень ценят. А если еще и удачные маркетинговые ходы совершаются на самом верху, соотечественники Конфуция охотно откликаются на них. Так, по словам Юй Вэя, после того как президент Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину ящик эскимо, импорт российского мороженого в Китай вырос на 300 процентов!

- У нашего завода есть предложения для внешнего рынка. Помимо нашей основной продукции, мороженого, мы готовы предложить партнерам сухое молоко и конфеты. Есть определенный ассортимент, надеемся на положительный результат, - поделился ожиданиями гендиректор волгоградского производителя мороженого Амбарцум Давтян. - У нас уже есть внешние партнеры в Казахстане. Сейчас пытаемся найти других покупателей. Мы готовы заключать контракты. Производственные возможности и качество продукта нам позволяют.

Проникнуть на чужой рынок не так-то просто: действуют квоты, лицензии и прочие барьеры. Но госструктуры готовы оказывать поддержку предпринимателям.

- Китай для нас является стратегическим партнером. Товарооборот ежегодно растет. Мы надеемся, что удастся заключить выгодные внешнеторговые договоры, - сказала руководитель Центра поддержки экспорта Волгоградской области (ЦПЭ) Виктория Афанасова. - Мы исходили из интересов китайской стороны. У нас есть перечень продуктов, которые они уже готовы купить: это мука, масло, курятина, мед, шоколад, пиво и вино. С нашей стороны есть конкретный интерес к поставкам в КНР. Мы надеемся, что удастся согласовать и цены, и сроки. Экспорт - это долгосрочная процедура согласования документов. Может быть, где-то потребуется доработка нашей продукции. Ведь не все соответствует по вкусовым качествам тому, что привыкли употреблять китайцы. Может быть, надо будет поменять упаковку. Мы готовы вместе с предприятиями проходить дополнительную сертификацию.

ЦПЭ в первую очередь обещает информационное сопровождение. Эксперты помогут разобраться во всех нюансах контрактов, разъяснят тонкости прохождения таможни. Второе направление - это международная сертификация и защита интеллектуальной собственности (бренда) за рубежом. Ну и сам поиск партнеров: прием делегаций потенциальных покупателей и участие в специализированных выставках.

Китай занимает седьмое место среди 114 внешних торговых партнеров Волгоградской области. За прошлый год товарооборот вырос на 15 процентов, в денежном выражении он составляет около 150 миллионов долларов.

- У нас работает 14 совместных предприятий с участием китайского капитала. Основные направления - это растениеводство, производство строительных конструкций и оптовая торговля. Реализуется три инвестиционных проекта с участием китайской стороны. Это промышленное предприятие по нанесению полимерного покрытия на оцинкованный лист. В 2019 году начали производство медицинских и детских подгузников и строительство завода по выпуску одноразовых контейнеров для забора крови, - прокомментировала председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.