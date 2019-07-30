Крымский бизнес начал регистрировать свои торговые марки

Крымские предприятия постепенно начинают регистрировать свои торговые марки. Пока эту инициативу массовой не назовешь, потому что для многих бизнесменов патентное право - темный лес. Но без этого велик риск потерять не только выгоду, но и бизнес.

Известный крымский производитель вина, год назад начавший поставлять свою продукцию в Китай, попал в нехорошую ситуацию. Патент на его бренд в КНР зарегистрировал на себя местный предприниматель. Получается, у крымского винодела в Поднебесной и прав-то на свою торговую марку нет, он оказывается простым поставщиком сырья. Теперь восстанавливать их можно только в международном суде, что долго и хлопотно. А пока крымский винодел решил повременить с поставками своих алкогольных напитков в Китай.

Такие истории, к счастью, пока нечасты в российском Крыму. Хотя в украинский период было несколько громких случаев, подтолкнувших крымских производителей регистрировать свои права на торговые марки и изобретения. Один из них с известным винным брендом, права на который умудрились оформить на себя предприниматели из прибалтийского государства.

Патентный поверенный РФ Константин Омельчук говорит, что экспортерам, которые поставляют свою продукцию в зарубежные страны, стоит заранее заняться защитой брендов.

- Для таких компаний есть два пути, - рассказывает он. - Первый - определить перечень стран, в которые планируют поставлять продукцию, и до отправки первой партии подать в каждую из них международную заявку, получив регистрацию своего товарного знака. Второй - добиться признания товарного знака общеизвестным, если он уже достаточно раскручен. Для этого тоже существует определенный механизм, хоть и не слишком простой.

Не стоит ждать прецедентов и крымским производителям, которые реализуют свою продукцию внутри России. Товарный знак отличает конкретный продукт от аналогичных и отображает связку "производитель - товар". Это позволяет защитить его в России, исключить возможность использования его другими бизнесменами для производства сходного товара.

Для того чтобы узаконить право на свой торговый бренд, необходимо зарегистрировать товарный знак в Роспатенте. Подготовить всю необходимую для этого документацию можно в Крыму, где работает 7 патентных поверенных РФ. Рассматривает, регистрирует и выдает охранные документы Роспатент в Москве. Оформление товарного знака занимает от 9 до 12 месяцев.

Но для этого товарный знак должен обладать способностью к регистрации, то есть отличаться от аналогичных знаков или коммерческих наименований предприятий. Он не должен быть в целом похож на уже используемые другими предпринимателями знаки, на которые получена регистрация в Роспатенте или уже рассматривается заявка на ее получение. Поэтому, прежде чем подавать свой товарный знак на регистрацию, желательно пройти проверку на "сходство до степени смешения". Это можно сделать как в открытых источниках в интернете, так и заказав платную услугу.

- У меня в практике был случай, от которого никто не застрахован: предприниматель подал заявку на регистрацию товарного знака, все вроде бы шло хорошо, но в самый последний момент он получил отказ, - продолжает Константин Омельчук. - Начали разбираться и выяснилось, что его бывший партнер, а теперь конкурент подал заявку на регистрацию этого товарного знака на две недели раньше. И сработал принцип: кто первый встал, того и тапки. Еще один показательный пример: в украинский период в Симферополе производился коньяк "Ночи Херсонеса", а потом он исчез. Как выяснилось, исчез не просто так. Завод-производитель не зарегистрировал за собой этот торговый бренд, а когда он был уже хорошо известен, кто-то ушлый зарегистрировал его на себя. Более того, предъявил претензии заводу-производителю, что тот должен платить за его использование. Если предприниматели не хотят оказаться в таких ситуациях, потратить кучу денег, нервов и здоровья и все потерять, то лучше себя заранее обезопасить. Поэтому мой совет: прежде чем раскручивать свой товарный знак, нужно хотя бы подать заявку на его регистрацию.

Правда, пока крымчане занимают выжидательную позицию: патенты на изобретения никто вообще еще не получал, регистрируют только товарные знаки. Правда, делают это представители различных сфер производства, что уже хорошо. Патентный поверенный говорит, что останавливает предпринимателей не только непонимание механизма регистрации прав на свой товарный знак, но и размеры государственных пошлин, которые для многих слишком велики.

Прямая речь

Светлана Сирота, заместитель министра экономики РК:

- Многие предприниматели в Крыму не понимают важность и ценность получения авторских прав, патентов, регистрации товарных знаков. Это нематериальные активы, которые повышают капитализацию предприятия и становятся дополнительным ресурсом, в том числе для залоговых обязательств. В апреле было принято постановление, в соответствии с которым корпорация МСП гарантирует кредиты предпринимателям, в том числе и под интеллектуальную собственность. Это новшество можно использовать, если нет возможности передать в качестве залога материальные ценности. Во всем мире интеллектуальная собственность - это совершенно нормальное средство капитализации. Более того, учитывая современные технологии, очень сложно потом в суде доказать, что это твой интеллектуальный труд. Поэтому лучше сразу зарегистрировать свое право.