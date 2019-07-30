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30.07.2019 14:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону пропала семья с ребенком

Текст: Ирина Варламова

По дороге из Ростовской области в Московскую бесследно исчезла семья Глущенко - мать, отец и их 10 летняя дочь Василина. Об этом на своем форуме сообщила поисковая организация "Лиза-Алерт".

Фото: iStock
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По  информации поисковиков пропали Илья Евгеньевич (44 года), Ольга Николаевна (48 лет) и Василина Ильинична (10 лет).

26 июля семья выехала из Аксая в Московскую область на автомобиле Nissan X-Trail черного цвета. С тех пор о местонахождении двоих взрослых и ребенка ничего не известно.

Поисковики просят, если вы располагаете какой-то информацией, позвоните в полицию или по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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