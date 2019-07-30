На Кубани, по данным минсельхоза региона, тепличный бизнес остается одним из самых рентабельных видов деятельности аграриев. В этом году предприятия края вырастили на пять тысяч тонн больше овощей в закрытом грунте, чем в прошлом сезоне, увеличив общее производство примерно на восемь процентов. Однако далеко не все фермеры согласны с утверждением о высокой прибыльности своих предприятий. Корреспонденты "РГ" попытались разобраться в ситуации.

На Кубани общая площадь теплиц сейчас составляет 217 гектаров. Если раньше ее прирост шел в основном за счет ввода в строй огромных тепличных площадей компании "Тандер" (их тепличный комплекс "Зеленая линия" занимает около 145 гектаров из краевых 217, то есть 66,8 процента), то сейчас увеличение производства идет благодаря новым комплексам в небольших КФХ. И эту уникальную тенденцию нельзя не отметить. Однако эксперты уверяют, что продлится она не долго.

По данным минсельхоза Краснодарского края, за последние годы изменилось процентное соотношение овощей, которые выращиваются в закрытом грунте. Если в 2012 - 2015 году это были в основном огурцы, а томаты занимали лишь 30 процентов от общей массы, то с 2016 года начался рост производства помидоров. В 2017 году их уже было 42 процента от всех тепличных овощей (43 тысячи тонн), а в 2018-м году - 45 процентов (49 тысяч тонн). - Тепличные комбинаты начали активно выращивать томаты черри, пользующиеся повышенным спросом на рынке, - рассказывает вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий АПК.

- Такое увеличение производства томатов связано с изменением структуры потребления овощной продукции защищенного грунта. Люди стали больше покупать отечественные томаты. Также этот бизнес отличается высокой рентабельностью.

Активно строить теплицы на Кубани стали в 2015 году, когда Россия наложила экономическое эмбарго на импортные фрукты и овощи. Хотя потом запрет был снят, российские аграрии уже успели захватить часть рынка. На сегодняшний день, по сообщению минсельхоза Кубани, производство тепличных овощей в регионе составляет более 18 килограммов на одного жителя при норме 12 килограммов.

Сейчас главным драйвером роста являются небольшие и средние крестьянско-фермерские хозяйства, которые специализируются на выращивании тепличных овощей. В том числе благодаря им на Кубани в 2018 году построили 14 гектаров новых теплиц. Однако хозяйства сталкиваются с целым спектром проблем.

- Как ни прискорбно говорить, но сейчас небольшим предприятиям, имеющим два-три гектара теплиц, невыгодно заниматься выращиванием томатов или огурцов в защищенном грунте, - рассказывает Виталий Кильо, директор компании "Экогеос", которая занимается выращиванием тепличных овощей. - Причин этому две. Первая: летом тепличные овощи не выдерживают конкуренцию на рынке, потому что появляется очень много огурцов и томатов, выращенных фермерами и жителями на участках. Вторая: зимой производить овощи в теплицах непомерно дорого из-за выросших тарифов на электроэнергию и газ. Еще в 2014 - 2015 году стоимость энергоносителей не была столь критична, теперь же она съедает всю прибыль. Таким образом, зима и лето выпадают. Мы перешли на выращивание овощей в осенний и весенний период, когда цена на них относительно высокая, а на отопление и освещение теплиц уходят не очень большие деньги. Но подобные решения - это скорее выживание, а не развитие. Ни о какой прибыли не может идти речи, ведь зимой и летом наши теплицы фактически простаивают.

По словам фермеров, на рынке появилось много объявлений о продаже тепличных хозяйств, но их никто не покупает.

Хорошая перспектива в производстве тепличных овощей на Кубани по-прежнему у крупных комбинатов. Они имеют возможность поставлять большой объем своей продукции в торговые сети, а также на рынки и в магазины северных регионов России. Это остается достаточно рентабельным. Для небольших же КФХ под влиянием целого ряда факторов выращивать тепличные овощи становится невыгодно. И хотя сейчас они являются основным драйвером роста новых площадей защищенного грунта, совсем скоро эта тенденция изменится.

По мнению Николая Юзефова, руководителя одного из крупнейших хозяйств в Ростовской области, фермерам есть смысл заниматься тепличным бизнесом. Однако необходимо иметь грамотный бизнес-план.

- Не надо сразу ставить перед собой задачу заработать деньги, перво-наперво следует позаботиться о том, чтобы люди, которые работают в КФК, были заняты круглый год. Выращивать овощи нужно как в открытом, так и в закрытом грунте. Правда, в арсенале нужно иметь 500 гектаров земли, но и 200 подойдет. Не ограничиваться томатами и огурцами, выращивать и картофель, - советует Юзефов.

Участникам рынка поможет и закон о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до десяти процентов (24 июля Госдума приняла его в третьем чтении). Это безусловно на руку отечественным производителям: они смогут активнее развивать круглогодичное производство ягод в теплицах - земляники, малины, клубники, чтобы обеспечить ими население в зимний период. Валовой сбор плодов, ягод и винограда в стране, по данным Росстата, составил в 2018 году 1,7 миллиона тонн. И столько же яблок, груш, айвы и слив мы, по данным ФТС, ввезли из-за границы. Это говорит о высоком уровне зависимости российского рынка плодово-ягодной продукции от импорта.

По словам президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова, особенно ощущается дефицит витаминной продукции зимой, когда на прилавках магазинов мы видим только замороженные привозные ягоды.

- Стало понятно, что субсидирование не решит проблему, так как его механизм достаточно сложен в исполнении, - говорит президент ассоциации, в которую входит сейчас 127 тепличных хозяйств. - Снижение же налоговой ставки сократит период окупаемости для производителей примерно на полтора года. Тогда наши овощи необходимы.

Ростовская область входит в зону рискованного земледелия по климатическим и геологическим условиям, особенно каждый год рискуют овощеводы. Поэтому теплицы, где создается благоприятный для растений микроклимат, представляются более стабильным бизнесом. По информации донского минсельхозпрода, сейчас в регионе семь промышленных теплиц: в Азовском, Неклиновском, Аксайском, Октябрьском и Тарасовском районе. Тепличный комплекс "Донская усадьба" площадью 14,6 гектара сможет выращивать около 10 тысяч тонн продукции в год. Примерно такой же мощности предприятие будет построено в Астраханской области, а также в других регионах страны. И уныния своих более южных коллег на Дону не разделяют.

- Нужно выстроить правильную логистику. Летом, когда массово идут грунтовые овощи и фрукты, не стоит делать ставку на теплицы, - считает фермер Александр Ким. - Спокойно проводить там агротехнические мероприятия, готовить к следующему сезону, выращивать рассаду. Основная потребность в тепличной продукции - с ноября по июнь. И тогда наши овощи очень необходимы.

А вот промышленных теплиц, где выращивают ягоды, в Ростовской области нет вообще, несмотря на высокую востребованность смородины, малины, клубники, черники потребителями. Особенно зимой. Слишком затратны они и для мелкого бизнеса: как правило, частные теплицы сооружались кустарными методами - как бы подешевле. Энергозатраты на отопление таких теплиц несопоставимы с теми, которые несет кубанский фермер в силу более мягкого климата.

Но зато и ниша, как говорится, свободна. Несмотря на большое количество крупных проектов, у мелких сельхозпроизводителей также есть шанс составить конкуренцию крупным производителям, считают эксперты. Для этого целесообразно планировать тепличный комплекс площадью не менее 20 гектаров, а для обеспечения оптимального объема поставок и круглогодичного присутствия продукции в торговых сетях необходимо строить только современные комплексы под светокультуру или комбинаты пятого поколения. Подвижки на этом пути уже есть. На недавнем российско-корейском форуме сельскохозяйственного сотрудничества, посвященном развитию тепличного хозяйства в стране, донские овощеводы заключили соглашение с Южной Кореей. Главная новация - внедрение в небольших тепличных комплексах отопительной системы пятого поколения, удобной и эффективной.