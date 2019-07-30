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30.07.2019 12:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поклонская ответила на идею Киева о международных переговорах по Крыму

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На международных площадках стоит обсудить причины и последствия госпереворота на Украине, а не волеизъявление крымчан на референдуме весной 2014 года, которое не может ставиться под сомнение, считает депутат Госдумы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская.

Так политик ответила на заявление постпреда президента Украины в Крыму (формальная должность, не имеющая отношения к полуострову) Антона Кориневича о том, что Киев может инициировать переговоры по Крыму на международной площадке в составе России, Украины, Германии, Франции, Турции и США.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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- Волеизъявление крымчан было осуществлено в марте 2014 года в соответствии с Уставом ООН и иными международными и национальными документами, поэтому самого предмета для таких переговоров нет, - цитирует РИА Новости Поклонскую.

Вместо этого в международном формате надо проанализировать государственный переворот на Украине 2014 года и захват власти вооруженным путем, в ответ на который жители полуострова провели референдум.

- Возможно, тогда до далеких заокеанских партнеров наконец дойдет, что крымчане реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение, защищая право на жизнь, здоровье, свободу и другие основополагающие общечеловеческие ценности, - сказала депутат. - Только нам решать, как дальше жить, а не кому-то из-за океана.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым Законодательная власть Госдума ЮФО Республика Крым Наталья Поклонская Присоединение Крыма к России Отношения России и Украины
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