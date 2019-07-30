В Астрахани госпитализированы десять иранских моряков

Десять членов экипажа иранского судна "Тина" попали в больницу Астрахани. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава.

- Госпитализированы 10 человек, восемь из них с подозрением на кишечную инфекцию, состояние у всех легкой и средней степени тяжести, - уточнил источник.

Ранее пресс-служба МЧС региона проинформировала о плохом самочувствии экипажа судна "Тина", пришедшего в Астрахань под флагом исламской Республики Иран. Транспортное средство стоит в центральном грузовом порту по адресу ул. Адмиралтейская, 53а. На месте работают подразделения МЧС, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения Астраханской области. Ситуация находится на контроле.