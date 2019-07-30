В начале лета в Крыму сотрудники Министерства внутренних дел активизировали проверки отелей и других средств размещения. Рейды связаны с постановкой и снятием с учета иностранных постояльцев. Владельцы гостиниц считают, что активность контролирующих структур в разгар курортного сезона может негативно сказаться на их бизнесе.

По данным, предоставленным МВД по РК "Российской газете", за полгода в местах пребывания иностранцев прошло 132 проверки. Из 1,9 миллиона рублей штрафов нарушители закона уже оплатили чуть более миллиона. Проверки эти касались не только гостиниц, но и жилого сектора и других мест нахождения иностранцев. Отдельных цифр относительно ситуации в отелях в МВД представить не смогли. Сами отельеры говорят, что только в мае-июне проверки прошли примерно в 70 гостиницах. Все они уже не первый год для передачи данных об иностранцах в управление по вопросам миграции пользуются сертифицированным электронным сервисом, работа через который и стала вызывать вопросы у правоохранителей.

Дело в том, что по закону администрация гостиницы обязана уведомить территориальный орган МВД РФ о приезде иностранца в течение одного рабочего дня, следующего за днем его прибытия. Помимо того, отельер в течение одного рабочего дня до 12:00 должен сообщить о его выезде. Делать это можно лично, почтой или с помощью электронной программы. Большинство отельеров пользуется последним вариантом. Самая популярная из программ - "Контур. ФМС". Однако постановка на учет в МВД происходит не автоматически во время отправки данных, а только после того, как МВД их обработает и присвоит статус "Поставлен на учет". Снять с учета не поставленного на него гражданина невозможно. Так работает программа. Но бывали случаи, когда гость приезжал в пятницу, а уезжал в субботу. МВД его только в понедельник-вторник, по словам отельеров, ставило на учет. Следовательно, отправить заявку на снятие до 12:00 понедельника было нереально. С недавних пор заявки принимать стали, но снятие с учета все равно не происходит.

В то же время нарушителям закона грозит не только предупреждение, но и штраф. Для юрлиц он может достигать 400 - 500 тысяч рублей.

При этом, несмотря на санкции, в Крым продолжают приезжать иностранные туристы из более чем 130 стран мира, в том числе граждане США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Чехии, Италии, Канады, Японии, Китая. Только с начала нынешнего года на полуостров прибыли 253 тысячи туристов с Украины.

- Со сложностями столкнулись многие отельеры, - рассказала "РГ" руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская. - В большинстве случаев они не могли снять с учета иностранных туристов. Программа рассчитана на спокойную, системную работу, а в жизни бывает разное: и сбои в самом электронном сервисе, и запоздалое внесение сведений в базу данных МВД. Раньше к этой ситуации все относились спокойно. Но когда в Крыму активизировались проверки, мы стали переживать. Считаем, что делать виноватыми в этой ситуации отельеров несправедливо. Нужно до мелочей отработать взаимодействие. Это не шутки.

Владелец гурзуфского отеля Игорь Рыбка лично столкнулся с этой проблемой.

- Мы должны были в течение одного рабочего дня уведомить МВД о том, что иностранец выехал, - рассказывает отельер. - Но у нас не было возможности снять человека с учета, так как МВД еще не обработало нашу предыдущую заявку о его постановке на учет из-за того, что были выходные. То есть в нарушении виноваты не мы. Но недавно МВД организовало проверку. Помимо моей гостиницы, ее прошли еще 70 отелей на южном берегу. Пока штраф не выписан. Протокол нарушения в процессе составления. Если нас признают виновными и выпишут штраф, то будем обжаловать его в суде. Мы готовы доказывать свою правоту. Нужно, чтобы разработчики сервиса и представители управления по вопросам миграции наладили систему, и мы могли работать, не нарушать закон.

Такого же мнения председатель совета общественной организации "Союз гостеприимства" Юлия Бедаш.

- Мы не понимаем, почему не проверяли в феврале или марте, когда нет такого количество туристов, а у отельеров больше времени доказывать свою правоту, - рассказывает она. - Люди в погонах на территории гостиниц привлекают внимание отдыхающих, они тоже напряжены этой ситуацией.

Помимо этой, в работе с иностранцами возникают и другие сложности, из-за чего некоторые отельеры уже даже побаиваются их заселять.

- Гостиничный бизнес неоднократно сталкивался с тем, что в базу данных на границе были внесены данные туриста с ошибками. Например, пограничники перепутали буквы в имени и фамилии, - продолжает Валентина Марнопольская. - Когда гость заселялся в гостиницу, сотрудник отеля вбивал в программу верные паспортные данные, а ему приходил протокол ошибок. Постановка на учет существенно затягивалась.

Еще одна сложность при работе с электронными программами, по словам Юлии Бедаш: в сервисах попросту нет кнопки, позволяющей снимать с учета граждан РФ в случае досрочного выезда.

Конечно, во всех этих ситуациях можно прийти в МВД лично, все объяснить, показать подтверждающие документы. И в подавляющем большинстве случаев правоохранители становятся на сторону отельеров. Но владельцы гостиниц недоумевают, почему они должны это делать в век информационных технологий, и просят исправить нестыковки.

Минкурортов РК уже организовало для гостиничного бизнеса встречу с представителями МВД и разработчиками программы. А также инициировало подготовку предложений для усовершенствования электронной базы.

Комментарии

Наталья Расторгуева, эксперт сервиса "Контур. ФМС" компании СКБ "Контур":

- Программное обеспечение для электронного документооборота создается на основе формата, предоставленного МВД. На сайте министерства есть информация о том, что в случае изменения срока пребывания гражданина РФ в гостинице необходимо направлять новую анкету с исправленным сроком пребывания. При этом формат для снятия с учета граждан РФ до сих пор не обнародован.

Иностранцев необходимо снимать с учета до 12 часов дня, следующего за днем убытия. В гостиницах, отчитывающихся в электронном виде, снятие производится после получения протокола о постановке гражданина на учет. Корень проблемы в том, что срок обработки электронных уведомлений в УВМ МВД пока ничем не регламентирован. Если руководствоваться общим порядком обработки уведомлений, то на это отводится три дня. Но иностранец может провести в гостинице всего одну ночь. Получается, что срок снятия с учета в электронном виде сдвигается. Необходимо или нормативно сокращать время обработки уведомлений до одних суток, или увеличить срок подачи уведомления об убытии из гостиницы.

Министерство курортов и туризма РК предложило создать рабочую группу для разработки предложений изменения законодательства. Кроме того, мы обсудили проведение в августе региональных совещаний и обучающих семинаров для гостиниц Крыма. Если все сложится, то серия бесплатных семинаров пройдет в Феодосии, Ялте и Евпатории.

Ольга Кондрашова, начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК:

- Гостиничные комплексы, санатории и иные средства размещения зачастую используют электронные системы отчетности в МВД. Они заключают договоры на обслуживание со специализированными организациями, оказывающими услуги электронного документооборота. Постановление правительства "Об утверждении правил передачи сведений о прибытии в место пребывания и убытии иностранных граждан" не оговаривает действия в случае сбоя в работе программного обеспечения "Контур", "Скала" и других. Следовательно, не освобождает принимающую сторону от обязанности предоставления сведений в установленный срок в орган миграционного учета. Вместе с тем необходимо отметить, что технический сбой в работе электронных систем сейчас наблюдается крайне редко. Совершенствование электронного документооборота находится на постоянном контроле руководства УВМ МВД по РК. Оно позволит повысить эффективность деятельности в этой сфере.