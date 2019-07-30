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30.07.2019 20:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Восьмилетняя девочка, приехавшая с семьей с Кубани, сорвалась с горы в Судаке. Как сообщается на сайте городского округа, несчастный случай произошел минувшим днем в районе Генуэзской крепости.

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- Семья прогуливалась по улице Морской, - говорится в сообщении. - В какой-то момент маленькая дочь отбежала в сторону от родителей и вскарабкалась на гору. Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты.

На место вызвали спасательный вертолет, который доставил ребенка в республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

По словам заведующего отделением скорой медицинской помощи Судака Михаила Пикулова, девочка получила многочисленные травмы и впала в состояние комы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край
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