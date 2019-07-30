Конкурсная комиссия минсельхоза РК выбрала получателей госсубсидии на развитие сельхозкооперации. Ими стали два кооператива: "Экокрым" в Советском районе и "Крымское поле" в Джанкойском. На что они потратят по 30 миллионов рублей, выяснил корреспондент "РГ".

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский, перерабатывающий, обслуживающий кооператив "Экокрым" был зарегистрирован в конце декабря прошлого года. Сейчас в нем 12 членов - владельцев личных подсобных хозяйств, в собственности у которых в среднем по 2,9 гектара земли, предназначенной для огородничества. Кооператив обрабатывает почти 35 гектаров.

- Владельцы малых форм хозяйствования на селе имеют большой потенциал производства сельхозпродукции, однако не имеют системного рынка сбыта и выхода в крупные торговые сети, поэтому вынуждены продавать свою продукцию за копейки, - говорит председатель кооператива "Экокрым" Юлия Рева. - Выход один - объединяться. Но к этому мы шли долго, изучали опыт регионов РФ, в частности, Липецкой области. После создания кооператива столкнулись с нехваткой первоначального капитала, ведь от членов кооператива требуется привлечение значительных финансовых ресурсов. На данном этапе это возможно только при государственной поддержке, поэтому на общем собрании членов было принято решение участвовать в конкурсе.

На него кооператив представил бизнес-проект своего развития, который предусматривает расширение производства. В нынешнем году при помощи господдержки планирует произвести закладку 9 гектаров многолетних кустарниковых ягодных насаждений, 3,3 гектара плодовых. Для этого необходимо приобрести более 69 тысяч саженцев ягодных культур и 3 тысячи плодовых деревьев. Кроме того, в планах строительство 30 000 квадратных метров теплиц.

Это позволит за пять лет увеличить производство и реализовать крупными партиями в торговые сети более 407 тонн овощей закрытого грунта, 56 тонн фруктов и 346 тонн ягод.

- Мы хотим вовлечь в кооперацию за 5 лет 141 нового члена, - продолжает она. - По нашим расчетам реализация продукции через кооператив в среднем повысит доходность на 10 - 15 процентов. А сам кооператив будет иметь возможность зарабатывать от 10 рублей за килограмм проданной продукции. К 2024 году это будет составлять более 2,2 миллиона рублей в год.

Помимо помощи в реализации выращенной продукции кооператив намерен оказывать различные услуги своим членам: готовить сельхозкультуры для хранения и сбыта, перевозить грузы, доставлять продукцию до пункта назначения, оказывать услуги с использованием сельхозтехники. Для этого с 2021 года по 2024 год кооператив планирует вложить в создание материально-технической базы 5,2 миллиона рублей, а в перспективе не исключает возможность строительства перерабатывающего производства и выпуск продукции под собственной торговой маркой.

Второй победитель - сельскохозяйственный потребкооператив "Крымское поле" в Джанкойском районе. Он собирается потратить бюджетные деньги на развитие производства говядины путем вовлечения в сельхозкооперацию субъектов малого предпринимательства и создание на базе кооператива материально-технической базы.

- Сегодня мясное скотоводство в Крыму нерентабельно, что приводит к дефициту мяса на торговых прилавках, - считает председатель СПК "Крымское поле" Михаил Левковский. - Наш проект предусматривает развитие малых форм хозяйствования в свере животноводства, путем их вовлечения в потребительскую кооперацию. Она является необходимым условием повышения рентабельности сельскохозяйственного производства и доходности личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Вовлечение в сельхозкооператив 90 новых членов позволит повысить уровень их дохода в среднем на 10 - 15 процентов.

Закупка продукции у членов кооператива позволит увеличить цену при реализации, а значит, и доходы. Это сделает их более заинтересованными в наращивании поголовья коров, что в итоге приведет к увеличению производства говядины.

Субсидию кооператив планирует направить на создание кормовых угодий на площади 500 гектаров, приобретение кормов и молодняка КРС. В дальнейших планах - развитие материально-технической базы: строительство бойни с разделочным цехом, приобретение собственных нестационарных торговых объектов и машин для перевозки мяса и скота.

Мнение

Маргарита Екимова, заместитель министра сельского хозяйства РК:

- Сейчас в Крыму вовлечение селян в кооперацию и создание материально-технической базы кооперативов - одна из наиболее важных задач в развитии агропромышленного комплекса. Поэтому отдел развития малых форм хозяйствования управления сельского развития и социальной политики уже в ближайшее время подготовит проекты соглашений о выполнении ведомственной программы, чтобы кооперативы могли получить субсидии. На развитие кооперативов в Крыму в нынешнем году государство выделило 60 миллионов рублей.