В Ростовской области при реализации мусорной реформы возникла проблема с выделением земельных участков под строительство отходоперерабатывающих комплексов: свободной земли нет, а жители населенных пунктов не хотят иметь рядом мусорные полигоны.

Несколько городов и сел, в том числе Ростов-на-Дону, отказались от строительства у себя под боком МЭОКов (межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов). Что в итоге?

Прежде всего, массовое недовольство населения вызвала идея разместить мусорный полигон и переработку в Левенцовском микрорайоне Ростова. Вслед за этим проектом потерпел крах и ряд других. С проблемой столкнулся не один региональный оператор по обращению с отходами, а почти все.

Новый скандал возник в Азовском районе, где регоператор попросил 40 гектаров земли под МЭОК вблизи села Кугей на территории местного лимана. Ранее он планировал получить ее рядом с сельским поселением Павловка, а впоследствии под Новоалександровкой, чему местное население категорически воспротивилось.

- Мы отбили эти села, тогда регоператор нацелился на Кугей, - говорит учредитель областной автономной некоммерческой организации "Набат" Виктор Кабашов.

Как пояснили "РГ" в администрации Кугея, депутаты проголосовали против появления на этой земле отходоперерабатывающего комплекса. Но фирма на этом не остановилась и пытается получить землю через аукцион, который планируют провести районные власти.

- Даже если регоператор выиграет аукцион, учитывая, что участок имеет сельскохозяйственное назначение, чтобы его перевести в промышленную категорию, вопрос должен пройти общественные слушания. Вряд ли наши жители и депутаты согласятся на строительство мусорного комплекса. Ведь в случае его появления санитарная зона составит один километр 300 метров, люди не смогут там ничего посеять, кроме кормовых культур, - объясняет глава сельского поселения Наталья Тихонова.

Как считают в природоохранной прокуратуре Ростовской области, результат публичного обсуждения не является главным при решении вопроса о реализации того или иного проекта, если остальные законодательные нормы и требования будут соблюдены.

- В Ростовской области свободных земель давно нет. Поэтому рассматривается возможность строительства МЭОКов на землях сельскохозяйственного назначения. Чтобы перевести их в категорию промышленных, нужно веское обоснование. Это длительная процедура, в которой задействовано много министерств и ведомств. Она невозможна без публичных слушаний по изменениям в генеральный план поселения, а также в правила землепользования и застройки. И даже предоставление такого участка региональному оператору не гарантия, что он сможет в будущем построить на нем МЭОК, - говорит руководитель Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры Александр Воропаев.

По его мнению, многочисленные жалобы населения вызваны опасениями, что отходоперерабатывающий комплекс станет той же свалкой.

- Пока не увидят, что это не так, не поверят, - добавляет прокурор.

Сегодня в области реально строится только один МЭОК - Волгодонский. Землю с подведенными коммуникациями для него выделил муниципалитет в рамках концессионного соглашения с региональным оператором. В ходе строительства комплекса проект был модернизирован. Проверки не выявили в связи с этим нарушений законодательства.

Проходит госэкспертизу проект мусорного комплекса в Красносулинском районе. Землю для него регоператор уже получил.

Проект строительства Неклиновского МЭОКа прошел общественное обсуждение, участок также находится в собственности регоператора, ранее эта земля была частной и сельскохозяйственной, сейчас переведена в промышленную категорию. Впереди - экологическая и строительная экспертизы.

Строительство остальных комплексов только сдвигается с мертвой точки, велика вероятность, что их будет не восемь, а меньше. Нескольким регоператорам, всего их в области шесть, пришлось отказаться от земельных участков, которые были определены изначально, в том числе из-за недовольства жителей близлежащих населенных пунктов. Теперь ищут другие варианты.

Прямая речь

Ирина Ялтырева, заместитель министра ЖКХ Ростовской области:

В структуре земельных угодий региона преобладают земли сельскохозяйственного назначения. Промышленное производство расположено в основном в границах населенных пунктов. При этом размещение МЭОК на землях промышленного назначения в границах населенных пунктов запрещено. Поэтому земельные участки выделяются за пределами населенных пунктов на сельхозугодьях. При этом проектная документация на строительство МЭОК должна получить положительное заключение экологической экспертизы и пройти Главгосэкспертизу. Только тогда инвестор может выйти на строительную площадку.