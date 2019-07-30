В Сочи два человека пострадали при столкновении четырех машин

На улице Пластунской города-курорта водитель "Жигулей" столкнулся с автобусом, двумя легковыми автомобилями и металлическим ограждением. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УВД по Сочи.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и буквально влетел в попутный автобус Hyundai, шофер которого по счастливой случайности ехал без пассажиров на обеденный перерыв.

После автомобиль отбросило на обочину правой стороны, где он врезался в металлическое ограждение. От удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в ГАЗ-21, а затем уже на своей полосе не избежала столкновения с Fiat.

В результате пострадали водители отечественных легковушек.