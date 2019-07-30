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30.07.2019 14:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров. Об это сообщается в информации, опубликованной на официальном сайте Сочинского национального парка.

- Угрозы и массовости жуков нет, - пояснили в пресс-службе нацпарка. - Они уже в Сочи несколько лет, но о популяции пока говорить рано, специалисты еще изучают их. В домах и квартирах они зафиксированы не были. Возможны только единичные случаи.

Фото: iStock
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Причиной появления "зарубежных гостей" во многих районах Сочи может быть как непреднамеренный завоз, так и бегство тараканов из террариумов. В любом случае, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье.

Вообще, по словам экспертов, конец июля - начала августа - это разгар сезона не только для отдыхающих в Сочи, но и время лета многих усачей.

Экспедиция научного отдела нацпарка в устье реки Чвижепсе встретила сразу три относительно крупных представителя обширного семейства жуков, включающих свыше 15 тысяч видов.

Первым был обнаружен альпийский усач - один из наиболее красивых усачей мировой фауны, второй находкой стал зернистоусый усач - крупный коричневый жук, а третьей - дровосек-моримус, единственный представитель нелетающего рода усачей в России.

Кстати

Больше всего усачей водится в тропиках, где обитают настоящие гиганты мира насекомых - дровосек-титан, достигающий 18 сантиметров в длину. В России самый крупный усач обитает на Дальнем Востоке - это уссурийский реликтовый усач, достигающий 10 сантиметров.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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