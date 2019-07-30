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30.07.2019 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи задержали приезжих фальшивомонетчиков

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Двое жителей из Томской области подозреваются в сбыте крупной партии поддельных денежных купюр в торговых объектах города-курорта, заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Подозревавшийся в сбыте поддельной купюры сибиряк подал иск к полиции

Полицейские задержали их в одном из местных магазинов с пятитысячной купюрой, вызывающей сомнения в подлинности. Результаты проведенного исследования подтвердили, что денежный знак поддельный.

Правоохранители установили причастность томичей еще к шести фактам сбыта подделок. По месту временного проживания подозреваемых, в частной гостинице Сочи, правоохранители обнаружили и изъяли еще 146 фальшивых пятитысячных купюр на 730 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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