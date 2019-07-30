В Сочи задержали приезжих фальшивомонетчиков

Двое жителей из Томской области подозреваются в сбыте крупной партии поддельных денежных купюр в торговых объектах города-курорта, заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Полицейские задержали их в одном из местных магазинов с пятитысячной купюрой, вызывающей сомнения в подлинности. Результаты проведенного исследования подтвердили, что денежный знак поддельный.

Правоохранители установили причастность томичей еще к шести фактам сбыта подделок. По месту временного проживания подозреваемых, в частной гостинице Сочи, правоохранители обнаружили и изъяли еще 146 фальшивых пятитысячных купюр на 730 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.