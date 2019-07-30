Волгоградец попытался похитить трубопровод за 10 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о покушении на кражу трубопровода канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В совершении преступления по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору" обвиняется 38-летний местный житель.

По версии следствия, с июля по октябрь 2018 года в Кировском района Волгограда обвиняемый вместе с четырьмя знакомыми пытались похитить законсервированный трубопровод напорного канализационного коллектора протяженностью более 2,4 тысячи погонных метров и стоимостью более 10 миллионов рублей. Чтобы выкопать тяжелые трубы, сообщники подогнали к месту совершения преступления специальную технику. Они частично достали трубы из-под земли и хотели сдать их на металлолом.

Однако действия злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Организатор преступления признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокуратура вынесла обвинительное заключение и передала материалы уголовного дела в Кировский районный суд. Уголовное дело в отношении других участников находится на стадии расследования.