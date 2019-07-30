Число свердловских муниципалитетов в проекте телемедицины возросло втрое

За прошедшие полгода в 11 больницах Среднего Урала начали реализовывать пилотный проект по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий по типу "Врач - пациент".

Программа осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение", и Свердловская область в направлении телемедицины занимает одну из лидирующих позиций.

Дистанционные технологии в системе здравоохранения региона реализуются уже не первый год, но до нынешней зимы это был чисто профессиональный канал. Доктора из больниц отдаленных территорий по сложным случаям получали консультации специалистов областных клиник. Сейчас выслушать мнение светил медицины и получить консультацию по лечению может непосредственно сам пациент.

Стартовала новая программа в марте нынешнего года с пяти участников проекта: трех региональных больниц (Алапаевска, Асбеста, Ирбита), которые были связаны телеканалом со специалистами Областной детской клинической больницы и Свердловской областной клинической больницы №1. Пациенты, живущие на экспериментальных территориях, могли получить консультации по видеосвязи. Охват специалистов был необычайно широк для масштабов глубинки: более 15 направлений, в том числе - гастроэнтерология, гематология, кардиология, неврология, нейрохирургия, нефрология и другие.

- Все кабинеты на пилотных площадках укомплектованы специализированным оборудованием - видеотерминалами. Пациент в специально назначенное время по итогам предварительного обследования получает консультацию специалистов высокого уровня. И теперь для этого ему не нужно ездить в областной центр, - пояснила цель проекта начальник свердловского Медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Трофимова.

К проекту подключили и современные передвижные ФАПы, где установлено компьютерное оборудование, позволяющее наладить видеосвязь. У телемедицины особые защищенные каналы, которые не допускают утечки информации. В первые тестовые месяцы работы был налажен алгоритм дистанционных консультаций, и сейчас к проекту подключили уже втрое больше муниципалитетов.

- Повышение качества и доступности медицинской помощи, особенно в первичном звене, - важнейший инструмент улучшения уровня жизни людей и приоритет региональной политики, - не однажды подчеркивал губернатор Евгений Куйвашев.

Для повышения оперативности и доступности медпомощи на Среднем Урале активно развивается и механизм получения телемедицинских услуг непосредственно на дому. К пациенту в назначенное время приезжает не медик, а технический специалист больницы с компьютером, имеющим доступ к интернету и каналам видеосвязи. После подключения системы уже доктор дистанционно проводит консультацию и корректировку лечения.

В областном правительстве понимают, что расширение телемедицинского проекта невозможно без создания устойчивой сети интернет в отдаленных уголках региона. Так что проекты в области информационных технологий и медицины развиваются параллельно.