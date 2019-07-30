На полигоне под Екатеринбургом погиб солдат-срочник

На полигоне в Свердловской области погиб солдат-срочник из Башкирии. По предварительным данным, молодой человек скончался от удара током.

О смерти юноши сообщили СМИ Башкортостана. В Центральном военном округе факт несчастного случая "РГ" подтвердили.

Как сообщает командование Екатеринбургского гарнизона, вместе с правоохранительными органами они проводят проверку обстоятельств гибели военнослужащего.

Предполагается, что смерть молодого человека, служившего водителем-электриком, наступила в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне.