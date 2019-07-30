Самое северное на Среднем Урале лечебно-исправи­тель­ное учреждение (ЛИУ) для больных туберкулезом закрыто. Осужденных уже перевели из Ивделя в нижнетагильское ЛИУ-51. В деревянных бараках, многие из которых были построены еще в начале прошлого века, пройдет дезинфекция, а затем все объекты сожгут.

Главная причина ликвидации учреждения - отсутствие врачей. По словам начальника пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, в последнее время в ЛИУ работали только медсестры и фельдшеры.

- Специалисты не хотят отправляться на край света - ЛИУ находится в десятках километров от Ивделя. На машине не доехать, только поездом. А без квалифицированного медперсонала в таком учреждении нельзя, - сообщил Александр Левченко.Для кардинального решения было и еще одно "показание": почти столетние постройки ЛИУ совсем обветшали. Между тем требования к содержанию осужденных в медколонии давно изменились. Чтобы их выполнить, спецзону нужно фактически построить заново: шестиметровый забор, видеокамеры, особая планировка зданий… Например, на строительство СИЗО-2 в Камышлове уже затрачено 2 миллиарда рублей, а до окончания работ еще далеко.

На заметку

"Туберкулезных" колоний на Урале осталось две - ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле и ЛИУ-23 в Сосьве. По словам Александра Левченко, в последней те же проблемы с инфраструктурой и медперсоналом, что и в Ивделе. Так что ее судьба тоже под вопросом. Подсчитано: смертность заключенных от туберкулеза в 15 раз ниже, чем на воле.