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30.07.2019 19:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале сожгут колонию

Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Неделя - Урал № 167(7925)
Самое северное на Среднем Урале лечебно-исправи­тель­ное учреждение (ЛИУ) для больных туберкулезом закрыто. Осужденных уже перевели из Ивделя в нижнетагильское ЛИУ-51. В деревянных бараках, многие из которых были построены еще в начале прошлого века, пройдет дезинфекция, а затем все объекты сожгут.

Главная причина ликвидации учреждения - отсутствие врачей. По словам начальника пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, в последнее время в ЛИУ работали только медсестры и фельдшеры.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Россияне стали реже болеть туберкулезом

- Специалисты не хотят отправляться на край света - ЛИУ находится в десятках километров от Ивделя. На машине не доехать, только поездом. А без квалифицированного медперсонала в таком учреждении нельзя, - сообщил Александр Левченко.Для кардинального решения было и еще одно "показание": почти столетние постройки ЛИУ совсем обветшали. Между тем требования к содержанию осужденных в медколонии давно изменились. Чтобы их выполнить, спецзону нужно фактически построить заново: шестиметровый забор, видеокамеры, особая планировка зданий… Например, на строительство СИЗО-2  в Камышлове уже затрачено 2  миллиарда рублей, а до окончания работ еще далеко.

На заметку

"Туберкулезных" колоний на Урале осталось две - ЛИУ-51  в Нижнем Тагиле и ЛИУ-23  в Сосьве. По словам Александра Левченко, в последней те же проблемы с инфраструктурой и медперсоналом, что и в Ивделе. Так что ее судьба тоже под вопросом. Подсчитано: смертность заключенных от туберкулеза в 15  раз ниже, чем на воле.

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