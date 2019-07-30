Уральцы задолжали по сто тысяч за отсутствующее отопление

Жители двух деревень Камышловского района превратились в должников за коммунальные услуги: с прошлого года им приходят счета за отопление, которым они не пользуются.

- Мы срезали батареи в 2014 году, - рассказала "РГ" жительница деревни Баранникова Анастасия. - Котельная в то время очень плохо отапливала дома, в квартире было от +8 до +13 градусов, а у меня - грудной ребенок. Глава сельского поселения сам посоветовал отключиться от центрального отопления - чтобы разгрузить местную котельную. Мы установили электроконвектор, жили, бед не знали, и вдруг в апреле 2018 года получили счет за отопление.

Оплачивать Анастасия не стала - не видела смысла платить за услугу, которую не получает. В итоге накопился долг - 86 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказались еще 43 собственника квартир в деревнях Баранникова и Фадюшино. У некоторых долги доходят до 100 тысяч рублей.

Оказалось, счета тем, кто решил жить без батарей, начали выставлять в январе 2018 года, причем только за обогрев общедомовой территории.

- Чтобы жителям было полегче, мы сначала включили в счета только подъезды, потом добавили подвалы, - объясняет юрист ресурсоснабжающей организации ООО "Зареченское" Ольга Журавлева. - Людям это не понравилось, они обратились в прокуратуру. Нам дали предписание на перерасчет и пояснили, что считать нужно полностью на всю жилую площадь.

Возмущенные жильцы пошли в суд. Мировой судья недовольных граждан поддержал, однако Камышловский районный суд решение отменил.

- Было рассмотрено 17 дел и по всем вынесены однотипные решения, - говорит Ольга Журавлева.

Вся проблема в том, что у людей нет документов, подтверждающих законность перепланировок в квартирах. Когда жители только начали срезать батареи, бумажные вопросы взяла на себя местная управляющая компания, но не довела дело до ума. Теперь жителям деревень придется либо доказывать законность перепланировок в суде (а это подразумевает разные экспертизы, платить за которые придется из своего кармана), либо возвращать на место батареи. Впрочем, сельчане с таким исходом не смирились: начисления они считают незаконными и готовят жалобу в Свердловскую областную прокуратуру.