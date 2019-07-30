В Челябинске появилась первая умная остановка

В Челябинске в тестовом режиме заработала первая умная остановка. Установленная на ней информационная стела поможет горожанам узнать расписание автобусов и подскажет подходящий маршрут.

Теперь ориентироваться в мегаполисе станет еще проще - для того, чтобы узнать, как доехать до того или иного места, достаточно просто ввести адрес на остановочном комплексе. Как сообщает телеканал ОТР, сделать это можно как с помощью сенсорной клавиатуры, так и с помощью голосовых команд. Для экстренных случаев стела оснащена кнопкой SOS, а также приятным бонусом в виде разъема для подзарядки телефона.

Основной функцией остановки остается, конечно же, навигация. Комплекс двухголосый - специально для иностранных гостей Челябинска.

В дальнейшем остановку планируют модернизировать. Специально для людей с ограниченными возможностями стелу оснастят полностью голосовым управлением. Кроме того, остановка поможет ловить перевозчиков-нелегалов - система будет вычислять их по автомобильным номерам.