В Челябинской области снизят транспортный налог

Налог для автовладельцев Челябинской области планируют снизить на треть. Об этом со ссылкой на врио главы региона сообщили в правительстве Челябинской области.

- Алексей Текслер внес предложения по ряду законопроектов в социальной сфере. Это снижение на треть транспортного налога для автомобилей с объемом двигателя до 150 лошадиных сил, повышение на 15 процентов размера ежемесячных выплат ветеранам Челябинской области, решение о постоянных выплатах ко Дню пожилого человека и ряд других, - пояснили в правительстве региона.

Обещание понизить нагрузку на автомобилистов прозвучало на встрече врио губернатора Алексея Текслера с коллективом челябинского металлургического комбината. Новый руководитель области отметил, что налог на автовладельцев в сравнении с другими регионами достаточно высок, а качество дорог пока сильно отстает.

В ближайшее время социальные инициативы врио губернатора будут рассмотрены депутатами ЗСО.