В Югре из-за менингита закрыли детский лагерь

В Нижневартовске в детском лагере дневного пребывания зарегистрирован случай энтеровирусного менингита. Работа учреждения приостановлена с 26 июля, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора Югры.

В лагере проведена дезинфекция. Врачи ежедневно наблюдают за сотрудниками и воспитанниками, которые контактировали с больным.

После окончания проверки лагерь возобновит работу.

Между тем

За шесть месяцев в Нижневартовске отмечается снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.