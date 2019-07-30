Зачем тюменцы идут в кабинет легендарного Виктора Муравленко

Накануне приближающегося 75-летия Тюменской области обостряется интерес к истории края, играющего уже полувека ключевую роль в экономике страны. В этом ракурсе одна из самых познавательных экскурсий для школьников и студентов - посещение кабинета-музея первого руководителя "Главтюменнефтегаза" Виктора Муравленко.

Его имя носят город на Ямале, международный аэропорт в Югре, нефтяное месторождение, пассажирский лайнер и морское судно, дворец культуры и научно-исследовательский институт, улицы, школа… Герой Социалистического труда, кавалер четырех орденов Ленина, Лауреат Ленинской и Государственной премий. Виктор Иванович, без сомнения, выдающаяся личность, а его вклад в становление нефтегазовой отрасли страны трудно переоценить.

О жизни и достижениях прославленного земляка рассказывает посетителям музея его директор, президент Тюменского областного общественного фонда имени В. И. Муравленко Сергей Великопольский. Он обращает, в частности, внимание на впечатляющий профессиональный рост и авторитет выпускника Грозненского нефтяного института: пройдя каждую ступеньку служебной лестницы, начиная с мастера буровой, Виктор Иванович оказался на самом верху: ему уже предложили возглавить профильное союзное министерство, но тут последовал отказ. Муравленко счел для себя и для общего дела более важным продолжить работу в Тюмени, в Главтюменнефтегазе - главном управлении Министерства нефтяной промышленности СССР.

Этот главк был образован в 1965-м году на правах совнархоза и впоследствии стал гигантским промышленным объединением: к концу 80-х годов численность работников превышала 360 тысяч человек, а годовая добыча составляла около 400 миллионов тонн. Когда принималось решение о формировании Главтюменнефтегаза, а это было на самом старте нефтепромыслов в Западной Сибири, выбор премьера Алексея Косыгина и председателя союзного Госплана Николая Байбакова пал на Муравленко.

- Председатель правительства, который, к слову, четырежды в данном высоком статусе посещал Тюменскую область, лично позвонил Виктору Ивановичу: "Согласны возглавить управление?". Тот поблагодарил за доверие, сказал, что предложение примет, но при следующем непременном условии: сильным и опытным специалистам, желающим трудиться в суровых климатических и бытовых условиях Северных районов Сибири, административных препятствий для переезда не чинить, ну и, само собой, дать возможность людям достойно заработать. Косыгин согласился, соответствующие решения были оперативно приняты на уровне ЦК партии и советского правительства, - говорит Сергей Великопольский.

Двенадцать лет, до момента трагической смерти во время командировки в столицу, стоял Муравленко у руля главка. Благодаря неординарным усилиям возглавляемой им сплоченной команды управленцев и инженеров освоение углеводородных залежей, начавшись с нуля, без наличия инфраструктуры, в тайге и болотах, шло форсированными темпами. В 1977 году подразделения Главтюменнефтегаза разрабатывали 12 мощных месторождений, в том числе знаменитое на весь мир Самотлорское.

Заметим, что сам Сергей Дмитриевич - непосредственный участник тех уже исторических событий. Так, он около десятка лет был в числе партийных руководителей Нижневартовска, при нем скромный рабочий поселок преобразился в большой современный город, посещать который считали за честь видные деятели искусств, ученые, писатели, публицисты. В Главтюменнефтегазе Великопольскому, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, также довелось поработать - заместителем начальника.