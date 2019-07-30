Житель Тюмени из-за татуировки перенес инсульт и едва не умер

Тюменские врачи спасли молодого мужчину, который из-за желания набить татуировку едва не скончался от инсульта.

В больницу 27-летний тюменец попал в тяжелом состоянии: он был наполовину парализован, не мог говорить. Члены семьи рассказали, что он решил сделать тату, и чтобы во время процедуры не было кровотечения, перестал принимать разжижающие кровь препараты. Они были прописаны ему из-за врожденного порока сердца и ряда перенесенных по этому поводу операций.

Доктора диагностировали геморрагический инсульт.

"Из-за внутричерепного кровоизлияния пациенту в экстренном порядке была выполнена операция, нейрохирурги предотвратили сдавливание головного мозга и тем самым остановили гибель нервных клеток, создав условия для последующего восстановления утраченных функций организма", - сообщила Лера Галимарданова, и.о. руководителя пресс-службы ОКБ№2.

Любитель татуировок провел в больнице почти три месяца. С помощью тренажеров он заново учили садиться, стоять, двигать руками и ногами, ходить, говорить.

Усилия врачей, позитивный настрой и огромное желание самого пациента дали хороший результат: сейчас он самостоятельно передвигается, с трудом, но говорит, и немного шевелит рукой. Врачи говорят, что шансы на полное восстановление есть.

По словам врача-невролога Татьяны Казанцевой, случай этот не первый. Инсульт наступает из-за нерегулярного приема лекарств, причем летом такое происходит чаще.

"В большинстве случаев из-за того, что на даче нет нужных лекарств и пациент надеется на авось. Либо не хочет пить очередную таблетку, так как хорошо себя чувствует", - пояснила врач.