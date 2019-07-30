Новости

На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе 17:38
Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака" 17:33
В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири 17:30
В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев 17:17
Минск и Ташкент нацелены на развитие продвинутых форм сотрудничества 17:15
В Приамурье начальник тыла УМВД арестован по подозрению во взятке 17:10
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью 17:08
ГАЗ выпустит новую "ГАЗель" 17:00
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал 16:58
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit 16:55
Федор Конюхов напишет в экспедиции картину Северного полюса 16:45
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста 16:41
В октябре в Ленинградской области начнет работу виртуальный концертный зал 16:26
В Сочи похитили 70 млн рублей, выделенных на ремонт санатория 16:21
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды 16:20
Опубликован трейлер мультсериала "Отмена" с Розой Салазар из "Алиты" 16:20
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной 16:19
Москвичам расскажут, как выбрать безопасные овощи и фрукты 16:18
Суд вынес приговор членам банды, убившей астраханских полицейских 16:15
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору 16:12
В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки" 16:05
Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 17:21
Рубрика: Общество

Сбор со свалки

Операторы бытовых отходов смогут претендовать на льготы по налогам
Текст: Юлия Кривошапко
Регионы получили право давать налоговые льготы компаниям, которые занимаются сбором, обработкой, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов (ТКО). Преференции должны сдержать рост тарифов на такие услуги.
В Госдуме считают, что для граждан, сортирующих мусор, тоже можно было бы предусмотреть преференции. Фото: РИА Новости. В Госдуме считают, что для граждан, сортирующих мусор, тоже можно было бы предусмотреть преференции. Фото: РИА Новости.
В Госдуме считают, что для граждан, сортирующих мусор, тоже можно было бы предусмотреть преференции. Фото: РИА Новости.

Региональные власти смогут освобождать "мусорных операторов" от НДС и налога на прибыль. "Льгота применяется к услугам, в отношении которых органом регулирования тарифов утвержден предельный единый тариф", - уточняется в законе.

Налоговые льготы "мусорным операторам" должны сдержать рост тарифов на их услуги для граждан и бизнеса

С 1 января Россия перешла на новую схему обращения с отходами. Ответственность за все этапы - сбор, обработку и захоронение - теперь несут региональные операторы, которые отбираются в каждом регионе на конкурсной основе. За работой таких компаний установлен административный и общественный контроль.

Фото: Из архива Виктории Надбитовой
Что изменилось за полгода мусорной реформы в регионах

В тех субъектах, где уже начали работать операторы, оплата их услуг гражданами и бизнесом проводится отдельной строкой, как коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно. Не переходить на новую систему с обращения с отходами на общих правилах разрешили Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю - для них действует отсрочка до 2022 года.

Проверки, которые Федеральная антимонопольная служба проводила по запросу Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, показали, что многие регионы включили в тарифы экономически необоснованные расходы. В таких субъектах удалось добиться отмены тарифов. Тем не менее в целом вопрос их снижения по-прежнему актуален, отмечает председатель комитета Владимир Бурматов. "Нужно использовать любую возможность, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на граждан. Это могут быть не только налоговые льготы для операторов, но и, например, преференции для людей, которые сортируют мусор", - считает Бурматов.

Общество Экология Законодательная власть Госдума Важные документы "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье