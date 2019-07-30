Регионы получили право давать налоговые льготы компаниям, которые занимаются сбором, обработкой, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов (ТКО). Преференции должны сдержать рост тарифов на такие услуги.

В Госдуме считают, что для граждан, сортирующих мусор, тоже можно было бы предусмотреть преференции. Фото: РИА Новости.

Региональные власти смогут освобождать "мусорных операторов" от НДС и налога на прибыль. "Льгота применяется к услугам, в отношении которых органом регулирования тарифов утвержден предельный единый тариф", - уточняется в законе.

Налоговые льготы "мусорным операторам" должны сдержать рост тарифов на их услуги для граждан и бизнеса

С 1 января Россия перешла на новую схему обращения с отходами. Ответственность за все этапы - сбор, обработку и захоронение - теперь несут региональные операторы, которые отбираются в каждом регионе на конкурсной основе. За работой таких компаний установлен административный и общественный контроль.

В тех субъектах, где уже начали работать операторы, оплата их услуг гражданами и бизнесом проводится отдельной строкой, как коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно. Не переходить на новую систему с обращения с отходами на общих правилах разрешили Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю - для них действует отсрочка до 2022 года.

Проверки, которые Федеральная антимонопольная служба проводила по запросу Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, показали, что многие регионы включили в тарифы экономически необоснованные расходы. В таких субъектах удалось добиться отмены тарифов. Тем не менее в целом вопрос их снижения по-прежнему актуален, отмечает председатель комитета Владимир Бурматов. "Нужно использовать любую возможность, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на граждан. Это могут быть не только налоговые льготы для операторов, но и, например, преференции для людей, которые сортируют мусор", - считает Бурматов.