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30.07.2019 18:46
Рубрика: Власть

Долги с выбиванием

Взыскателей долгов не допустили до платежек граждан по ЖКХ
Текст: Наталья Козлова
"Российская газета" публикует один из самых обсуждаемых законов последнего времени, вокруг которого было сломано немало копий. Теперь, по новому закону, запрещено передавать коллекторам долги граждан по коммунальным платежам. В среде граждан-должников по коммуналке сегодняшняя публикация должна вызвать единодушный вздох облегчения, а в среде коллекторов - негодование.
Законодатели не отдали право на взыскание долгов по коммуналке коллекторам, посчитав это опасным для граждан и казны. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Законодатели не отдали право на взыскание долгов по коммуналке коллекторам, посчитав это опасным для граждан и казны. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Законодатели не отдали право на взыскание долгов по коммуналке коллекторам, посчитав это опасным для граждан и казны. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Еще бы, ведь все коллекторы, как законные, так и подпольные, к долгам населения по ЖКХ тянулись давно, и в некоторых регионах дотянулись. Да так дотянулись, что ответом им и стал этот закон.

Но все по порядку. Публикуемый сегодня закон предусматривает запрет на передачу коллекторам "права взимания просроченной задолженности по услугам ЖКХ".

Законодатели с самого начала заявили, что закон нужен для того, чтобы защитить права граждан. Напомним, что этот законопроект в начале марта внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. И то, что этот закон довольно быстро приняли, говорит об актуальности документа и серьезности сложившейся ситуации с долгами населения по коммуналке.

В пояснительной записке авторы подчеркнули - запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ имеет важное социальное значение. А еще сказали, что передача прав непрофессиональным участникам рынка лишает граждан возможности "установить законность требования долга в суде".

Коллекторы к долгам населения по ЖКХ тянулись давно, и в некоторых регионах дотянулись. Да так дотянулись, что ответом им стал новый закон

Новый закон не освобождает должника от обязанности платить по счетам. В законе сказано, что долги за услуги ЖКХ могут быть переданы профессиональным участникам рынка, включая управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и кооперативы. А уведомление о передаче должно прийти задолжнику не позднее 10 дней.

А еще закон запрещает распределять долг между другими жителями дома, чем наши коммунальщики успешно пользовались до недавнего времени.

Фото: РИА Новости / Павел Львов
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В действительности ситуация в этой сфере очень серьезная. По последним данным, общий размер долга перед поставщиками услуг по ЖКХ составляет 1,2 триллиона рублей.

Правда, это долги и населения, и предприятий. Так, задолженность только граждан - примерно 750 миллиардов рублей.

И эта сумма продолжает расти. Понятно, что коммунальщики спят и видят вернуть себе сотни миллиардов рублей.

Самим коммунальщикам идти в суды - лень, некогда, накладно, поэтому и нанимают коллекторов за процент.

Для выбивателей долгов рынок просроченной задолженности по ЖКХ виделся просто золотым дном.

Коллекторы сделали такой вывод, посчитав деньги и посмотрев уже накопленныйому в регионах "опыт", о котором авторы закона в пояснительной записке воспитанно написали - " грубые и внеправовые способы воздействия на должников".

Фото: РИА Новости.
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В публикуемом законе написано, что управляющая организация, товарищество собственников, оператор, поставщик услуг, которые являются получателями платы за оказание услуг по ЖКХ, не имеют права уступать задолженность третьим лицам, в том числе банкам и коллекторским агентствам.

Но у нас в стране хорошо известна поговорка о том, что если нельзя, но очень хочется, то - можно.

А если коммунальщики, несмотря на запрет, все же заключат договор о продаже долга гражданина коллекторам, то такой договор будет считаться ничтожным.

Размер долга перед поставщиками услуг по ЖКХ составляет 1,2 триллиона рублей

Исключение сделали только для одного случая. Передать долги граждан компании могут только таким же компаниям при условии, что те теперь будут работать с поставкой услуг. Что это значит?

Например, если у жильцов сначала была одна управляющая компания, но от ее услуг граждане отказались и выбрали другую компанию.

В этом случаея прежняя компания может уступить долги неплательщиков своему преемнику.

Если уведомление о переуступке долга не будет отправлено человеку, то он имеет право не погашать долг до тех пор, пока, документ а у него не будет.

Дословно

Ирина Яровая, вице-спикер Государственной Думы

- Только индивидуальная работа с задолженностями и только в судебном порядке является гарантией соблюдения законных прав и интересов всех сторон и дает гарантии по полноте взыскания долга.

Власть Безопасность Правоохранительная система Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика ЖКХ Долги и коллекторы
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