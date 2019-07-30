Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов

Экс-звезда "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо из-за долгов не сможет покинуть страну, на всю его недвижимость наложен арест.

Такое решение было вынесено после того, как прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул оштрафовала экс-футболиста, сообщает издание Folha de S.Paulo.

У Роналдиньо серьезные проблемы с деньгами. Как сообщает издание, долг экс-футболиста составляет примерно 2,3 млн евро, из-за чего были заблокированы 57 объектов недвижимости. Причиной этих проблем послужило незаконное строительство одного из объектов недвижимости в водоохранной зоне, чем нанес огромный ущерб природе.

У Роналдиньо изъяли паспорт, и теперь он не сможет выехать из страны.

"Волшебник", как называли бразильца во время его выступлений за клубы и сборную, в 2002 году стал чемпионом мира. В 2005-м получил "Золотой мяч" как лучший футболист мира. За свою карьеру он выступал в составе "ПСЖ", "Барселоны", "Милана", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и завершил карьеру в "Флуминенсе" в 2015 году.