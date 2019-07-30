Сергея Ковалева сняли с рейса в США за "неподобающее поведение"

Чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев 15 июля был снят с рейса в США из-за того, что оказывал чрезмерные знаки внимание сидящей по соседству пассажирке.

Как сообщает портал The Athletic, 15 июля россиянин летел из аэропорта Форт Лодердейл в Лос-Анджелес. Перед взлетом одна из пассажирок заявила, что боксер проявлял к ней излишнее внимание - схватил за руку, поцеловал и бросил в нее деньги. Женщина заплакала и заявила персоналу авиакомпании, что чувствует себя неловко и небезопасно.

Также же, по данным издания, Ковалев вступил в спор с другими пассажирами в результате чего было принято решение снять россиянина с рейса за "неподобающее поведение".

Впрочем, Ковалев даже не был задержан сотрудниками полиции и в отношении него не проводится никакого расследования.

Ранее были сообщения о том, что другая женщина обвинила российского боксера в избиении. 9 июня 2018 года в Биг-Бэре (Калифорния, США) боксер познакомился с девушкой на вечеринке и вместе со своим другом решил проводить ее до дома. Девушка якобы не ответила спортсмену взаимностью, после чего была избита. Последствиями нападения стали серьезные травмы - сломанный нос, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Ковалев был задержан, однако все обвинения отрицал и в итоге его отпустили. Правда, расследование этого дела все еще ведется.

Когда в январе стало известно об этом инциденте, менеджер Ковалева Эгис Климас назвал историю попыткой заработать денег на известном боксере. Он добавил, что если бы у обвинения были хоть какие-то доказательства, то россиянина вряд ли отпустили бы на свободу.

Свой следующий поединок он проведет 24 августа в Челябинске против британца Энтони Ярда. На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.