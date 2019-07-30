В Международный год Периодической системы Менделеева приятно узнать: юные россияне - последователи великого ученого - не подвели. На прошедшей только что в Париже 51-й Международной олимпиаде по химии российские школьники завоевали четыре золотые медали.

Среди лучших химиков - трое одиннадцатиклассников из Москвы: Никита Чернов (школа 1568), Алексей Шишкин (школа 1589) и Даниил Бардонов (школа 179), а также Михаил Матвеев из Вологодского многопрофильного лицея. Всего в олимпиаде приняли участие школьники из 80 с лишним стран. Наши ребята были в составе российской сборной, которую тренируют преподаватели химфака МГУ им. Ломоносова Вадим Еремин, Александр Гладилин и Александр Белов.

Вместе с ребятами победу разделили их тренеры - преподаватели химического факультета МГУ

Главный тренер команды профессор Вадим Еремин поделился впечатлениями: " Теоретический тур оказался довольно длинным: 9 задач, около 100 вопросов, больше 60 страниц текста! Сами по себе задачи интересные, но их было слишком много. А темы - квантовая химия, электролиз и фотолиз воды, наномашины, блок-сополимеры, катенаны, инозиты… Мозг сломать можно. Но наши справились!

- Российские химики традиционно показывают выдающиеся результаты на международных олимпиадах, - отмечает декан химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Степан Калмыков. - Наши преподаватели работают с командами многих регионов, участвуют в составлении олимпиадных задач, ведут множество профильных кружков. Все это помогает нам находить талантливых химиков по всей стране и готовить их к дальнейшей научной жизни. Химия - стратегическая наука, основа для развития всей промышленности.

Кстати, из всех школьных олимпиад, действующих в России, химическая - единственная, что сохранилась еще с советских времен. Из тогдашней "всесоюзной" она превратилась в Менделеевскую олимпиаду по химии - полноценную альтернативу Международной олимпиаде. В этом году в ней участвовало 29 стран.

Комментарий

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. Ломоносова:

- Наши ребята своим примером показали: Россия как была ведущей державой в химической отрасли 150 лет назад, когда Дмитрий Иванович Менделеев открыл один из фундаментальных законов природы, так и остается ею сейчас. Желаю российским медалистам стать Менделеевыми нашего времени. МГУ будет рад встретить их в своих стенах и помочь воплотить самые смелые научные амбиции.