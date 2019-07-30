Смартфонами Google Pixel 4 можно будет управлять без касаний руками

Работать такое управление будет на основе сенсора-радара Soli, над которым компания работала в течение пяти лет. Функция управления смартфоном без рук получила название Motion Sense.

Как отмечается, с помощью Motion Sense можно будет регулировать громкость сигналов и звонка, переключать песни в режиме плеера, перелистывать страницы и так далее. Кроме того, Soli будет помогать Pixel 4 с распознаванием лица для разблокировки устройства - технология похожа на Apple Face ID.

Ранее стало известно, что Google собирает данные о лицах людей, просит их сделать селфи на свои новые секретные устройства и платит за это деньги. Скорее всего, речь шла об обучении нейронной сети для лучшего распознавания лиц.

Впрочем, отличие Soli от Face ID все-таки есть - не нужно держать смартфон строго напротив себя, гаджет способен определить лицо владельца даже в движении. Google обещает, что разблокировка сработает также если устройство будет перевернуто вверх ногами.

Стоит отметить, что Google - не первопроходец в области управления смартфона жестами. Похожая технология появилась в смартфонах Galaxy S4 2013 года от Samsung - там, например, можно было листать фотографии, переводя взгляд. В свежем LG G8 имеется функция Air Motion - с помощью TOF-камеры смартфон способен отслеживать положения рук владельца и реагировать на различные жесты.