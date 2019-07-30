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Создатель "Чипа и Дейла" и "Черного Плаща" приедет на Comic Con Russia

Новости
    30.07.2019, 12:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic Con Russia.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предстоящего мероприятия.

Фото: kinopoisk.ru
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"Comic Con Russia представляют первого гостя фестиваля - Тэда Стоунса, известного своим сотрудничеством с компанией Walt Disney Animation, в рамках которого он работал над мультсериалами "Аладдин", "Геркулес" и "Приключения Базза Лайтера", - сообщили в пресс-службе.

С акцентом, что главными творениями аниматора являются, безусловно, "любимые всеми культовые мультфильмы "Чип и Дейл спешат на помощь" и "Черный Плащ", которые создал именно Тэд".

Comic Con Russia пройдет в Москве уже в шестой раз - с 3 по 6 октября в павильоне №1 "Крокус Экспо". Одновременно с фестивалем состоится XIV ежегодная выставка интерактивных развлечений "ИгроМир".

Со Стоунсом посетители шоу смогут пообщаться на Аллее авторов: аниматор раздаст автографы и выступит на главной сцене фестиваля.

Напомним: в прошлом году гостями фестиваля, который посетили более 170 тысяч человек, стали Дэнни Трехо и М. Найт Шьямалан.

Стоунсу 67 лет. Карьеру начал в конце семидесятых с анимационных короткометражек.

Ранее сообщалось, что Чипа и Дейла перезапустят.

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