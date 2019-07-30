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30.07.2019 13:36
Рубрика: Экономика

Создатель "ретвитов" пожалел о своем изобретении

Текст: Сергей Новиков

Американский программист Крис Везерел, придумавший "ретвиты", пожалел о своем изобретении. После того, как Везерел вместе с компанией Twitter внедрили кнопку "поделиться", эта опция стала фактически вирусной. Если раньше пользователям было необходимо вручную переписывать понравившуюся информацию и самим опубликовывать с ней новый пост, то теперь стыло достаточно просто "кликнуть" кнопку, даже не вникая в содержание новости.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В интервью порталу Buzzfeed, программист рассказал, что задумывал эту функцию в первую очередь для распространения важной информации о чрезвычайных происшествиях. Вместо этого с появлением "ретвитов" по сети стали распространяться прежде всего непроверенные публикации сомнительного содержания - "фейковые" новости.

"По сути, мы дали четырехлетнему ребенку заряженное оружие. Вот что мы на самом деле сделали", - так с разочарованием прокомментировал Везерел рост популярности "ретвитов".

Программист признает, что теперь просто отключить ставшую популярной опцию невозможно. Чтобы хоть как-то снизить объемы вирусного распространения недостоверной информации в Twitter, Везерел предлагает запретить простые "ретвиты" ссылки, т.е. нельзя будет поделиться новостью, не прочитав ее. Также возможно введение ограничений на количество репостов каждого отдельного сообщения в соцсети.

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