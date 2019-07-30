США намерены вывести свои войска из Афганистана до выборов 2020 года

"Он четко выразил свою позицию: положите конец бесконечной войне (самой длинной в истории США, длящейся c 2001 года), выведите войска", - отметил Помпео.

Вернуть американских солдат домой Трамп обещал еще во время предвыборной гонки в 2016 году. Однако после того, как занял место главы государства под давлением военных, наоборот, увеличил присутствие США в Афганистане в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". На сегодняшний день там находятся 14 тысяч американских военнослужащих.

Выполнить предвыборное обещание Трампа, по словам Помпео, стало возможным благодаря начатому в последний год прямому диалогу с талибами. Как отметил госсекретарь США, переговоры достигли "реального прогресса", и он с оптимизмом смотрит на будущее этих встреч. Ранее Помпео даже заявил, что Вашингтон рассчитывает выйти на договоренность о мире в Афганистане с движением "Талибан" (запрещенным в РФ) до 1 сентября.

По итогам последнего раунда переговоров с талибами спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что стороны достигли прогресса по всем четырем разделам мирного соглашения: контртеррористическим гарантиям, выводу войск, участию во внутриафганском диалоге и переговорах, а также постоянному и всеобъемлющему прекращению огня. В ближайшее время он намерен отправиться в Доху, чтобы там продолжить переговоры.

Между тем в Афганистане в результате атаки погибли двое американских военнослужащих. По ним открыл огонь один афганских солдат. Инцидент произошел на военной базе в Кандагаре. Таким образом, с начала года стране были убиты уже 14 американцев. Всего же за эти годы были убиты свыше 2,3 тысячи солдат США.

В то же время стало известно, что за первое полугодие 2019 года в Афганистане погибли 1366 мирных жителей, 2446 были ранены в результате продолжающегося конфликта. Как отмечают в миссии ООН по содействию в Афганистане, большинство гражданских (52%) погибли по вине антиправительственных сил в Афганистане, в частности, из-за действий радикального движения "Талибан", а также ряда террористических группировок.