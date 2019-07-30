В семье жителей города Зеленокумска Ставропольского края Людмилы Николаевны и ее сына Андрея Николаевича Демиденко большая проблема. Называется эта проблема - судебные приставы, которые забирают практически все деньги у этой семьи уже несколько лет. А в этом году даже наложили арест на их единственное жилье - квартиру в Зеленокумске, полученную Людмилой Николаевной в 1988 году.

Суть проблемы в том, что семья Демиденко никому ничего не должна. Просто приставы соседней Ростовской области банально перепутали граждан с одинаковой фамилией, именем-отчеством и годом рождения. А пикантность ситуации в том, что приставы из города Батайска Ростовской области прекрасно об этом знают. Но исправить ситуацию не торопятся уже несколько лет. Им так удобнее...

"Обращаюсь к вам за помощью, как в последнюю инстанцию", - написала в "РГ" Людмила Николаевна. Она живет вдвоем с сыном. Пять лет назад у ее сына объявился двойник - Демиденко Андрей Николаевич, житель города Батайска Ростовской области. У батайского Демиденко были не только схожи инициалы, но и даты рождения. Только место рождения и место проживания у двух Демиденко отличались. Но до мест рождения и проживания приставы из Батайска не дочитали.

Батайский должник сначала не возвращал деньги по кредиту. И по запросу приставов в банке выставили "стоп-лист" на счет зеленокумского Демиденко. На этот счет шла его зарплата. Мать с сыном неоднократно ходили в банк. В маленьком Зеленокумске все друг друга знают, и в банке сделали то, что должны были сделать батайские приставы, - просто все проверили. Увидели, что должником является другой Демиденко, зарплату выдали и посоветовали этой банковской картой не пользоваться. Потом была пауза на несколько лет. А в феврале этого года единственное жилье ставропольских Демиденко арестовали. В регистрационной палате Андрею Николаевичу объяснили, что он еще и злостный должник по алиментам. Правда, детей у зеленокумского Демиденко нет и не было.

Развернутое "письмо счастья" от батайских приставов в Зеленокумск пришло 1 апреля. Потрясающий по безграмотности документ! В нем указаны адрес проживания батайского должника и его место рождения. В письме сообщалось, сколько теперь Демиденко будет платить алиментов неизвестной адресату гражданке Поляковой. А дальше - веселее. В этом же письме батайские приставы сообщают: "В ходе исполнения стало известно, что база АИС ФССП ошибочно указала ваши данные, а именно из-за ошибочного ответа УПФР с указанием вашего номера СНИЛС". Это письмо не было извинением, потому как у Демиденко в том же апреле приставы забрали всю целиком зарплату. А в июле те же приставы наложили арест на счет в банке зеленокумского Демиденко, так как он якобы должен 72 754 рубля получательнице алиментов Поляковой.

О ситуации с двойником батайские приставы действительно очень хорошо и давно извещены. Им об этом сообщили сам зеленокумский Демиденко, прокурор Батайска и прокуратура Советского района Ставропольского края, Служба судебных приставов Ставропольского края. Но батайские приставы не слышат никого. Две недели к ним пыталась дозвониться и редакция "РГ". На официальном сайте указаны с десяток телефонов этой организации. Но за полмесяца в рабочее время ни по одному из них ни разу не подняли трубку. На официальный запрос редакции в Батайске также не сочли нужным ответить.

Документ об аресте квартиры оказался для семьи Демиденко полной неожиданностью.

Официальное мнение

Проблема будет решена

"Проблемы с обращением взыскания на денежные средства и иными мерами принудительного взыскания, применяемым к гражданам, не являющимся должниками по исполнительным производствам, связаны с ошибочной идентификацией данных физических лиц как должников, когда их персональные данные совпадают.

Данный вопрос будет решен со вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).

В настоящее время на законодательном уровне уже урегулированы вопросы, связанные с идентификацией сторон исполнительного производства применительно к правоотношениям в сфере административной практики, - 31 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон N 264-ФЗ "О внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", принятый Государственной Думой 29 июля 2017 года.

Если установлен факт возбуждения исполнительного производства в отношении гражданина, не являющегося должником, после получения необходимых документов, подтверждающих ошибочную идентификацию, судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменяет все меры принудительного характера, если они были применены. В случае списания денежных средств, а также удержаний из доходов гражданина судебный пристав примет меры по возврату денежных средств заявителю.

Федеральная служба судебных приставов РФ".

Письмо приставов семье Демиденко от 1 апреля было очень похоже на злую шутку.

Компетентно

Если вы получили "привет" от приставов

Федор Куприянов, адвокат, кандидат юридических наук:

Федор Куприянов.

Участились случаи взыскания Службой судебных приставов денежных средств с граждан, которые должниками не являются.

Начинается все примерно одинаково. Ничего не подозревающий человек получает от государевой службы судебных приставов письменный привет в форме предложения погасить в 5-дневный срок банковский кредит, задолженность за ЖКХ или по алиментам. Могут быть и более экзотические варианты. Выплаты за причинение вреда чьему-то здоровью в ДТП или драке, штрафа за совершение преступления. Причем "привет", случается, прилетает из далеких от места проживания адресатов городов и весей. И одновременно "случается" арест всего имущества адресата и запрет ему выезда за рубеж.

Некоторые граждане не реагируют на полученное ими "постановление о возбуждении исполнительного производства", так как твердо знают, что ничего в банках не брали, в ДТП не попадали.

Это неправильное поведение. К сожалению, ваша проблема сама не рассосется. Вариантов, собственно, всего два.

Возможно, украли и присвоили вашу личность. "Призрак" получил кредит мошенническим путем по поддельным документам. Предъявленный в банк или микрофинансовую организацию паспорт может быть либо украден у вас, либо изготовлен на украденном бланке.

Подмена личности - наиболее сложный для непричастного гражданина вариант. Тут перепиской и уверениями в своей непричастности не обойтись. Необходимо обратиться в полицию с заявлением, подробно изложив известные вам обстоятельства, получить взамен "талон-уведомление" о приеме заявления. Следует добиваться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, имевшем место против банка. С "постановлением о возбуждении уголовного дела" или даже с "постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела", если дело сразу не возбудят, необходимо письменно обратиться к взыскателю. Бывают случаи, когда взыскатели сами признают факт имевшего в отношении них мошенничества и, проявляя добросовестность, немедленно отказываются от претензий к непричастным лицам. Если этого не случилось сразу, то может случиться в ходе расследования возбужденного уголовного дела после ряда экспертиз, назначаемых следователем, и признания кредитной организации или МФО "потерпевшим" от мошенничества.

Важно отметить, что экспертизы, например почерковедческие, теперь с недавних пор можно назначать и в ходе проверки заявления о преступлении еще до возбуждения уголовного дела. Одновременно целесообразно подать гражданский иск в суд о признании кредитного или иного договора, который лежит в основании взыскания, незаключенным. Ведь никаких денег вы не получали! Судебная практика стоит на стороне граждан.

Параллельно необходимо обжаловать действия судебного пристава-исполнителя по взысканию с вас оспариваемого долга. Главный судебный пристав-исполнитель вашего региона и его заместители имеют право приостановить исполнительное производство на время разбирательства. Их бездействие можно обжаловать в суде.

Если с вашей личностью все в порядке, никто ее не похищал и не присваивал, то дело значительно упрощается. Значит, грубую ошибку совершила система Федеральной службы судебных приставов России. Подобные ошибки давно известны самой ФССП России, поскольку, что называется, имеют "системный" характер. Даже специальные реестры выявленных "двойников" ведутся.

В стране немало полных тезок, имеющих одинаковые фамилии, имена, отчества, а в крупных городах и место рождения. Со Смирновыми и Кузнецовыми - просто беда. Случается, что вместо обязательных анкетных данных (место и дата рождения) в исполнительных листах и судебных приказах стоит "сведения отсутствуют". Однако в этих случаях приставы в силу закона обязаны отказывать в исполнении неполных в части анкетных данных должника исполнительных документов и возвращать их взыскателю для исправления. Если исполняется незаконный исполнительный лист, это ошибка конкретного исполнителя.

Но и наличие в исполнительных документах всех трех критериев (ФИО, место и дата рождения) не избавляет от ошибок с личностью должника, так как компьютерные системы поиска, которыми пользуются приставы, при совпадении ФИО и даты рождения считают должника уже найденным, игнорируя место рождения, а приставы нередко не замечают расхождений и ошибаются. А если у двух или более лиц совпадают все три критерия поиска, а такие совпадения вовсе не единичны, то у пристава не остается никаких сомнений в правильности выбора "машины".

Проблема остается актуальной и по сей день, хотя еще 29 мая 2017 года было издано письмо ФССП N 00011/17/48684-ДА, подробно инструктирующее низовые подразделения о действиях по недопущению нарушения прав непричастных граждан.

Высший орган ФССП требует: "...при поступлении обращений граждан по вопросам ошибочной идентификации их как должников по исполнительному производству, а также применения к ним мер принудительного исполнения следует незамедлительно совершать все необходимые действия, направленные на однозначную идентификацию граждан, устранение причин нарушения их прав и законных интересов. При поступлении обращения необходимо незамедлительно запрашивать у гражданина, обратившегося с заявлением об ошибочной идентификации его как должника по исполнительному производству, документы, позволяющие однозначно его идентифицировать. Такими документами могут быть ИНН, СНИЛС, копия паспорта, копия заграничного паспорта и пр., а при совпадении ФИО, даты рождения и места рождения - история ранее выданных паспортов. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, необходимо незамедлительно отменить все наложенные ранее аресты и ограничения на имущество, права гражданина, ошибочно идентифицированного как должника по исполнительному производству".