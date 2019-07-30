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30.07.2019 04:58
Рубрика: В мире

Трамп полностью помиловал пять опасных преступников

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп в понедельник полностью помиловал пятерых преступников, отбывающих длительное наказание по различным обвинениям, включая незаконный оборот наркотиков, продажу оружия и незаконные азартные игры, говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует Reuters. Полное помилование восстанавливает право осужденных голосовать и право носить оружие.
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Трамп сослался на осознание заключенными ответственности за свои преступления, общественные работы или благотворительную деятельность, которую каждый выполнял с момента их освобождения. Помилованные Джон Ричард Бубала, Рой Уэйн Маккивер, Родни Такуми, Майкл Тедеско и Чалмер Ли Уильямс были осуждены за свои преступления более 20 лет назад.

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Бубала признал себя виновным в ненадлежащем использовании федеральной собственности и кражу автомобильного оборудования в городе Миллтаун, штат Индиана. Маккивер был осужден за распространение марихуаны. Такуми был осужден за работу в нелегальном игорном салоне. Тедеско был осужден за незаконный оборот наркотиков и мошенничество, связанное с наркотиками. Уильямс, перевозчик багажа в аэропорту, был осужден за преступления, связанные с хищением огнестрельного оружия из зарегистрированного багажа.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"После тщательного изучения досье каждого из этих людей президент Трамп пришел к выводу, что каждый из них полностью заслуживает помилования", - говорится в заявлении Белого дома.

Трамп также заменил приговоры двум людям, включая Ронена Нахмани, преступника, на иждивении которого находятся пятеро маленьких детей и жена с неизлечимой формой рака. Нахмани был осужден за хранение синтетических наркотиков с целью их распространения. Его обвинили в ведении бизнеса по импорту наркотиков из Китая и Гонконга и продаже их по всей территории Соединенных Штатов. Другой случай был связан с Тедом Зулем, жителем Арканзаса, обвиняемым в участии в схеме взяточничества, направленной на повышение страховых медицинских выплат.

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