Трамп полностью помиловал пять опасных преступников

Трамп сослался на осознание заключенными ответственности за свои преступления, общественные работы или благотворительную деятельность, которую каждый выполнял с момента их освобождения. Помилованные Джон Ричард Бубала, Рой Уэйн Маккивер, Родни Такуми, Майкл Тедеско и Чалмер Ли Уильямс были осуждены за свои преступления более 20 лет назад.

Бубала признал себя виновным в ненадлежащем использовании федеральной собственности и кражу автомобильного оборудования в городе Миллтаун, штат Индиана. Маккивер был осужден за распространение марихуаны. Такуми был осужден за работу в нелегальном игорном салоне. Тедеско был осужден за незаконный оборот наркотиков и мошенничество, связанное с наркотиками. Уильямс, перевозчик багажа в аэропорту, был осужден за преступления, связанные с хищением огнестрельного оружия из зарегистрированного багажа.

"После тщательного изучения досье каждого из этих людей президент Трамп пришел к выводу, что каждый из них полностью заслуживает помилования", - говорится в заявлении Белого дома.

Трамп также заменил приговоры двум людям, включая Ронена Нахмани, преступника, на иждивении которого находятся пятеро маленьких детей и жена с неизлечимой формой рака. Нахмани был осужден за хранение синтетических наркотиков с целью их распространения. Его обвинили в ведении бизнеса по импорту наркотиков из Китая и Гонконга и продаже их по всей территории Соединенных Штатов. Другой случай был связан с Тедом Зулем, жителем Арканзаса, обвиняемым в участии в схеме взяточничества, направленной на повышение страховых медицинских выплат.