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У солиста "Ласкового мая" Тревоги родилась дочь

Поп-музыка
    30.07.2019, 12:40
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/razin_andrei_lm Фото: instagram.com/razin_andrei_lm
Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

В семье нынешнего солиста группы "Ласковый май" пополнение - Дмитрий Тревога во второй раз стал отцом. Соответствующие поздравления появились в Instagram создателя проекта Андрея Разина.

"Ура! Сегодня у Димы Тревоги и его супруги Марианны, моих кумовьев, родилась дочка, которую они назвали Ариной. А их первого сыночка, моего крестника, зовут Андрей (он на фото с родителями)", - уведомил продюсер.

Поздравив с данным событием "всю страну, всех поклонников" и выразив надежду, что младшая Тревога в перспективе тоже станет участником большой семьи "Ласкового мая".

"Страна, радуемся все вместе, потому что солист группы "Ласковый май", который уже более двенадцати лет работает с нами, сегодня стал отцом во второй раз. Ура, ура, ура!", - торжествует Разин активно.

В комментариях - слова ободрения, разделяющие радость продюсера и молодых родителей.

Ранее сообщалось, что Разин подверг Грузию санкции, запретив "Ласковому маю" выступать в стране на веки вечные. 

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