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Группа "Ласковый май" в знак протеста никогда не поедет в Грузию

Поп-музыка
    08.07.2019, 16:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Советская, российская группа "Ласковый май", которая, кстати, до сих пор существует (как и "На-На"), больше в Грузию ни ногой.

Об этом в своем Instagram заявил создатель проекта, музыкант, политик, певец и продюсер Андрей Разин.

Пояснив, что его решение стало ответом на выпады против России грузинского телеведущего Георгия Габунии, в эфире канала "Рустави 2" позволившего себе антироссийскую нецензурщину.

"После слов этого подонка группа "Ласковый май" пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии. Подонок и нелюдь. Гореть этому мерзавцу в аду" - написал музыкант, также не пожалев в ответ крепких слов.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Далее он обратился ко всем российским артистам с призывом последовать примеру "Ласкового мая" и "никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят".

Напомним: хамство ведущего "Рустави 2" прозвучало в прямом эфире канала, после чего вещание было остановлено - на фоне протестного митинга.

Компания принесла извинения за поведение своего сотрудника, при этом подчеркивая, что уволен он тем не менее не будет.

Ранее сообщалось, что бывший фронтмен "Мая" Юра Шатунов был экстренно прооперирован в Москве.

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