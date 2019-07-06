В новом клипе группа "На-На" занялась синхронным плаванием

Стареющие секс-символы 90-х группы "На-На", отмечающая в этом году свое - sic! - тридцатилетие, представила новое видео - с "приветом" "Спасателям Малибу", голыми, бледными и одутловатыми (в большинстве случаев) торсами и всё это - под актуальный электронный-плясовой саунд с мрачноватым битом.

Зрелище, в целом, как говорила "блондинка за углом", "псимистическое". Особенно когда дошло до синхронного плаванья. Для исполнения которого, как ранее пояснялось в интервью, коллектив долго тренировался и после все это двадцать часов снимали.

"Учитесь плавать! Поэт номер один Михаил Гуцериев и легендарная группа Бари Алибасова "На-На” представляют новый мега-позитивный трек "Считаю медленно до ста". Специально для съёмок участникам "На-На" пришлось стать специалистами по синхронному плаванию! Но, как говорится, лучше один раз увидеть...", - нескромно нахваливает комментарий к ролику.

Пользователи, как водится, оценили произведение разнонаправленно: от восхваления коллектива до шуточек про сихронисток из собеса.

Перед этим продюсер группы Бари Алибасов рассказывал про зомбирование и поклонение Мамоне.