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Бари Алибасов: Люди перестают доверять близким

Поп-музыка
    05.07.2019, 13:17
Текст:   Олег Усков

Музыкальный продюсер, создатель проекта "На-На" Барии Алибасов, вот уже второй месяц не выходящий из новостийных топов, дал большое интервью, среди прочего прокомментировав свое нынешнее состояние. А равно и состояние общества в целом.

Но во-первых, разумеется, пояснив "Вечерней Москве", почему так подозрительно быстро пошел на поправку и сейчас сравнительно недурно выглядит - с учетом полученных травм.

Как уверил артист, его спас кран с водой. "Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине. Верхнюю часть горла я смог промыть. То, что попало внутрь, сожгло пищевод", - рассказал продюсер. Добавив, что спасение кран принес лишь частичное и он до сих пор не может "полноценно есть" - только теплый чай, иногда немного молока и детское питание.

И уточняя, что "сейчас и на протяжении уже многих лет" его лечит президент международной ассоциации китайской медицины. А китайская медицина - "древняя наука, включащая самые эффективные способы поднять человека на ноги".

Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым

Ну и понятно, почему такая шумиха и множественные слухи и сплетни - на фоне проблемы со здоровьем Алибасова, по его словам, "постоянно появляются какие-то люди, которые пытаются пиариться" за его счет.

"Полно шулеров, которые делают вид, будто все на свете знают", - распекает аферистов Бари Каримович. Называя информационный шквал вокруг своего имени "пургой, которую несут по стране".

"И орут на каналах, "доказывают". Общество вообще перестало во что-то верить. Люди перестают доверять близким, ждут обмана, что их "продадут", - грустит продюсер. Замечая, что "людьми манипулируют и зарабатывают на этом". Виной чему - повальная эомбификация и "капитализация сознания". При которой люди думают только о деньгах. 

"Люди, которые живут беднее, - добрее. Они помогают друг другу. Чем богаче, тем больше зла", - наставительно заметил Алибасов. 

Ранее Алибасов предоставил две справки (раз, два), доказывающие, что он не симулянт и на самом деле выпил средство "Крот".

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