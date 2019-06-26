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Бари Алибасов доказал, что он не симулянт

Поп-музыка
    26.06.2019, 16:53
Текст:   Олег Усков

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, создатель знакового бойз-бэнда "На-На" (который до сих пор, кстати, существует) и владелец знаменитого кота-бизнесмена Чучи, упорно продолжает не сходить с первых полос.

На этот раз Бари Каримович стал своеобразным героем дня, посрамив своих хулителей, утверждавших, что продюсер инсценировал отравление ядовитым "Кротом" ради т.н. хайпа.

Нет, не инсценировка - Алибасов и в самом деле мог напиться "Крота".

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Об этом говорит справка из НИИ имени Склифосовского, в реанимации которого Алибасов провел две недели в тяжелом состоянии. Документ приводит KP.RU, на бланке и с печатью - обращено внимание.

Диагноз - "химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", в результате которого у пациента было диагностированы "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени".

Из выписки следует, что Алибасов был доставлен в отделение острых отравлений института 4 июня в 22:08 и выписан 17 июня в 16:43.

Но эксперты всё равно неспокойны и обнаруживают в "деле Алибасова" множество странностей.

В частности, то, как подозрительно быстро продюсер оклемался после таких серьезных повреждений. Да и к Чуче, под шумок начавшему зарабатывать сотни тысяч долларов, есть вопросы.  

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