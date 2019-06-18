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Представитель Бари Алибасова: Он чувствует себя лучше

Поп-музыка
    18.06.2019, 16:32
Текст:   Козьма Лоханкин

Бари Алибасов, отравившийся средством для прочистки труб, чувствует себя лучше. Об этом заявил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Продюсер уже интересуется событиями, произошедшими за время его лечения.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"В данный момент состояние Бари Алибасова постепенно улучшается. Он практически отошел от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На". Интересуется произошедшим с момента его попадания в НИИ имени Склифосовского и передает слова благодарности всем медикам, кто принимал участи в его спасении", - приводит РИА Новости слова Горжанкина.

Ранее сын продюсера сообщил о выписке Алибасова из больницы, что в самом НИИ им. Склифосовского опровергли. Тем не менее Алибасов, очевидно, всё же покинул больницу.

Тем временем сестра продюсера обвинила в его отравлении семью Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруги Алибасова.

До этого стало известно о намерении Федосеевой-Шукшиной подать в суд на производителя химического средства.

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