Представитель Бари Алибасова: Он чувствует себя лучше

Бари Алибасов, отравившийся средством для прочистки труб, чувствует себя лучше. Об этом заявил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Продюсер уже интересуется событиями, произошедшими за время его лечения.

"В данный момент состояние Бари Алибасова постепенно улучшается. Он практически отошел от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На". Интересуется произошедшим с момента его попадания в НИИ имени Склифосовского и передает слова благодарности всем медикам, кто принимал участи в его спасении", - приводит РИА Новости слова Горжанкина.

Ранее сын продюсера сообщил о выписке Алибасова из больницы, что в самом НИИ им. Склифосовского опровергли. Тем не менее Алибасов, очевидно, всё же покинул больницу.

Тем временем сестра продюсера обвинила в его отравлении семью Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруги Алибасова.

До этого стало известно о намерении Федосеевой-Шукшиной подать в суд на производителя химического средства.