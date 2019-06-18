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Сестра Бари Алибасова обвинила семью его жены в отравлении продюсера

Поп-музыка
    18.06.2019, 16:16
Текст:   Козьма Лоханкин

Дикая изначально ситуация, связанная с отравлением продюсера Бари Алибасова средством для очистки труб, продолжает обрастать всякими не укладывающимися в голове деталями.

Фото: Александр Саверкин/ ТАСС
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В частности, сестра создателя группы "На-На" Зоя Алибасова публично обвинила в произошедшем семью жены продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Так и сказала: "Не побоюсь этого слова, Бари Каримовича отравили Шукшины".

Сказано это было в эфире передачи Первого канала "Пусть говорят".

На вопрос о том, кто конкретно это мог быть, она ответила: внук или внучка Лидии Николаевны.

Тем временем представитель продюсера Вадим Горжанкин заявил, что ни Шукшины, ни Алибасовы подобные обвинения всерьёз не воспринимают.

"Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало меньше после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой", - приводит РИА Новости слова Горжанкина, который пообещал, что после выздоровления Алибасов постарается уделять сестре больше внимания.

"Раньше он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", - добавил он.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Кстати, Федосеева-Шукшина намерена подать в суд на производителя химичесого средства.

Ранее версию об отравлении неизвестными лицами не исключил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Напомним, накануне появились противоречивые сведения о местонахождении Алибасова: сначала сообщалось о его выписке из больницы, которые вскоре опровергли в НИИ им. Склифосовского. Однако больницу он всё-таки покинул - при загадочных обстоятельствах.

Кроме того, вчера были опубликованы небезынтересные новости о нашедшемся коте Алибасова Чуче.

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