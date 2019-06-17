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Бари Алибасова выписали из больницы

Поп-музыка
    17.06.2019, 15:06
Текст:   Олег Усков

Внезапно: 72-летнего музыкального продюсера Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифософского, где он лежал в реанимации с тяжелейшими химическими ожогами пищеварительной системы. Впереди - реабилитация в Казахстане.

Такими более чем неожиданными сведениями с РИА Новости поделился сын артиста Бари Алибасов-младший.

Фото: Александр Саверкин/ ТАСС
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"Отвез его в секретное место, но не скажу в какое, чтобы его сейчас не достали, потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер, которые там дежурили", - интригует младший Алибасов. Заверяя, что состояние отца - "физически хорошее". При том что буквально вчера вечером врачи сообщали, что у продюсера все по-прежнему крайне скверно.

"Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, - продолжил сын музыканта, - смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет". Уточняя, что "это будет понятно в течение месяца". А в Казахстан продюсер будет доставлен через три дня на частном самолете.

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