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Врачи рассказали о состоянии лежащего в реанимации Алибасова

Поп-музыка
    16.06.2019, 18:20
Текст:   Олег Усков

72-летний российский музыкальный продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна, искусственной комы, в которую артиста погружали специалисты, но состояние больного по-прежнему расценивается как тяжелое.

Об этом РИА Новости рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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"Пока все еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое, вечером температура была 36,6, утром - 36,8", - уточнили в больнице.

Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил химикат для прочистки засоров в трубах "Крот", тара которого напоминает бутылку с йогуртом. По поводу чего родные артиста теперь намерены судиться с производителем. Причем не из корыстных побуждений, а, как заявил сын создателя "На-На", во имя справедливости.

Ранее сообщалось, что создатель "Ласкового мая" Андрей Разин дал неутешительный прогноз, предположив, что Алибасову предстоит операция по установке искусственного пищевода.

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