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Андрей Разин: Бари Алибасов уже никогда не будет прежним

Поп-музыка
    14.06.2019, 17:13
Текст:   Олег Усков

Создатель проекта "Ласковый май" Андрей Разин прокомментировал трагическую ситуацию вокруг своего близкого друга, создателя проекта "На-На" Бари Алибасова.

Напомним: Алибасов попал в реанимацию с тяжелыми химическими ожогами пищеварительной системы, выпив средство для прочистки засоров в трубах.

При этом ситуацию осложняет факт, что один из таких ожогов наложился на старую рану - "сорок лет назад любовница ранила Алибасова ножом, повредив пищевод", напомнила KR.RU.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым

Согласно мнению Разина, "понятно, что Бари уже никогда не будет прежним - врачам придется ставить ему искусственный пищевод".

По рассказу продюсера, он навещал коллегу в реанимации "и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии".

"Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом", - уверен создатель "Ласкового мая".

Подчеркивая, что "рассчитывать на финансовую поддержку после ЧП" Алибасову не стоит. Вот он, Разин, в свое время сделал страховку, потом получил серьезную травму, год лежал в больнице, и ему тогда выплатили страховку в 4,5 миллиона долларов. Но Бари Каримович этого не сделал, сообщил Разин.

Поэтому сейчас для продюсера, чьи родственники только что выплатили 800 тысяч рублей за подложного кота и не собираются на том останавливаться, одна надежда - "что группа будет работать, и он на эти деньги будет существовать", прогнозирует Разин.

Обещая обеспечить "На-На" работой - в рамках "Дискотеки Союз", которую он этим летом проводит по городам России.

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