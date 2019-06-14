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Сын Алибасова рассказал о таланте пропавшего кота Чучи

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    14.06.2019, 13:16
Текст:   Олег Усков

Кот-сфинкс Чуча, любимец лежащего в НИИ имени Склифософского музыкального продюсера Бари Алибасова, по-прежнему не нашелся.

Напомним: Чуча пропал из квартиры продюсера во время пресс-конференции. Безмерно привязанному к коту Алибасову про инцидент пока не сообщают - в надежде найти Чучу. В рамках чего было назначено вознаграждение в восемьсот тысяч рублей. 

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Чем воспользовались аферисты, подсунувшие безутешным родным Алибасова похожее на Чучу постороннее животное и, получив деньги, скрывшиеся. 

Но семью это не останавливает - поиски настоящего Чучи продолжаются. Более того: сумма гонорара остается в силе. В чем KP.RU заверил Бари Алибасов-младший. Также раскрывший детали аферы.

По словам сына продюсера, им с утра позвонили и сказали, что кот обнаружен. Алибасов-младший попросил пиар-директора группы "На-На" Вадима Горожанкина "заняться вопросом" и сказал, где взять деньги.

Но Вадим сам приехать не смог и отправил на дело секретаря. Которая, встретившись с человеком, нашедшим якобы Чучу, предварительно провела тест. После чего ситуация приняла подозрительный оборот. 

Как рассказывает младший Алибасов, если на кота Чучу наставить палец и выкрикнуть "бдыщь!", умелое животное "падает, переворачивается на спину и поджимает лапки". Указано, что секретарь это выполнила - животное упало.

"И девушка, естественно, отдала деньги. Отошла на секунду, а приходит - кот есть, а человека и денег нет".

Ни имени, ни фамилии злоумышленника в офисе не знают. "Не представляю, что его кто-то будет искать", - посетовал сын продюсера.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифософского в тяжелом состоянии 4 июня после того, как выпил жидкость для прочистки канализационных засоров. 

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